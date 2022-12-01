英女王貼身侍女兼威廉王子教母　因種族主義言論辭職

已故英女王伊利沙伯二世的貼身侍女、王儲威廉王子的教母赫斯(Lady Susan Hussey)因種族主義言論引起爭議，周三(11月30日)道歉，並宣布請辭王室資深助理一職。白金漢宮上周才宣布，赫斯和其他曾為女王的服務的女官將協助英王查理斯三世主持活動。

英國廣播公司(BBC)報道，83歲的赫斯是英女王生前最親密的友人之一，也是在她身邊服務時間最長的侍女。赫斯周二陪同王后卡米拉主持一場慈善活動，英國黑人慈善機構「Sistah Space」創辦人Ngozi Fulani和300名賓客同獲邀出席。期間赫斯問Ngozi Fulani「來自哪裡」，Ngozi Fulani回答「Hackney」，赫斯卻說：「不是，你來自非洲哪個地區？」Ngozi Fulani再次強調她是英國人、在英國出生，但赫斯仍不斷追問「你是哪個國籍？」、「你到底是從哪裡來？」Ngozi Fulani事後在社交平台Twitter公開事件，並指赫斯令她震驚。目睹這段對話的英國女性平權黨(Women's Equality Party)黨魁Mandu Reid批評，赫斯的言論具冒犯性和種族主義。

Ngozi Fulani 及白金漢宮 未有透露涉事人身分

白金漢宮隨後發聲明表示：「我們非常重視這起事件，並立即展開調查以查明全部細節」，強調這些發言是「不可接受且令人深感遺憾」。當事人對她所造成的傷害表示深深的歉意，並立即辭去她的名譽職務。

Ngozi Fulani的帖文和白金漢宮的聲明都並無透露當事人的身分，但Mandu Reid向BBC證實，這個人就是威廉王子的教母赫斯。