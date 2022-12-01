熱門搜尋:
C觀點 世界盃 江澤民 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2022-12-01 13:53:00

英女王貼身侍女兼威廉王子教母　因種族主義言論辭職

分享：

已故英女王伊利沙伯二世的貼身侍女、王儲威廉王子的教母赫斯(Lady Susan Hussey)因種族主義言論引起爭議，周三(1130)道歉，並宣布請辭王室資深助理一職。白金漢宮上周才宣布，赫斯和其他曾為女王的服務的女官將協助英王查理斯三世主持活動。

英女王貼身侍女兼威廉王子教母，因種族主義言論辭職。(網上圖片)

英女王貼身侍女兼威廉王子教母，因種族主義言論辭職。(網上圖片)

國廣播公司(BBC)道，83歲的赫斯是英女王生前最親密的友人之一，也是在她身邊服務時間最長的侍女。赫斯周二陪同王后卡米拉主持一場慈善活動，英國黑人慈善機構「Sistah Space」創辦人Ngozi Fulani300名賓客同獲邀出席。期間赫斯問Ngozi Fulani「來自哪裡」Ngozi Fulani回答「Hackney，赫斯卻說：「不是，你來自非洲哪個地區？」Ngozi Fulani次強調她是英國人、在英國出生，但赫斯仍不斷追問「你是哪個國籍？」、「你到底是從哪裡來？」Ngozi Fulani後在社交平台Twitter開事件，並指赫斯令她震驚。目睹這段對話的英國女性平權黨(Women's Equality Party)黨魁Mandu Reid批評，赫斯的言論具冒犯性和種族主義。

赫斯周二陪同王后卡米拉主持一場慈善活動，卡米拉身穿白色連身裙於前方，Ngozi Fulani則於紅圈位置。(網上圖片) 英國黑人慈善機構「Sistah Space」創辦人Ngozi Fulani。(網上圖片) Ngozi Fulani事後在社交平台Twitter提及事件。(網上圖片) 83歲的赫斯是伊利沙伯二世生前最親密的友人之一，也是在她身邊服務時間最長的侍女。(網上圖片)

Ngozi Fulani及白金漢宮未有透露涉事人身分

白金漢宮隨後發聲明表示：「我們非常重視這起事件，並立即展開調查以查明全部細節」，強調這些發言是「不可接受且令人深感遺憾」。當事人對她所造成的傷害表示深深的歉意，並立即辭去她的名譽職務。

Ngozi Fulani帖文和白金漢宮的聲明都並無透露當事人的身分，但Mandu ReidBBC證實，這個人就是威廉王子的教母赫斯。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受