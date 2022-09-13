英女王逝世｜不懂禮儀？亨利牽手提醒梅根不要走在王儲前面 網民笑她「擅長插隊」(有片)

亨利牽著梅根的手，要讓她走在他身後。(美聯社)

英國王儲威廉與亨利王子屢傳兄弟不和，自亨利脫離王室後，兩人關係更是「冰封」，但女王伊利沙伯二世離世，威廉據傳遞出橄欖枝，邀請亨利與妻子梅根，跟他和凱特一起會見溫莎堡外特地前來悼念女王的民眾，4人才罕有合體。有網民捕捉到4人並行時，亨利巧妙地提醒梅根走慢一些，須遵守王室禮儀，不要走在王儲夫婦和她丈夫前面。

威廉夫婦與亨利夫婦上次「同框」，是在2020年3月9日，在西敏寺舉行的英聯邦日崇拜，此後經歷亨利夫婦「脫英」移居美國，兩人隨後上美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)節目，暗示王室涉種族歧視，有人關注他們兒子阿奇(Archie)的膚色，面對王室人員的對待，梅根自言一度萌自殺念頭，亨利夫婦這些傷害王室聲譽的舉動，讓威廉與亨利之間的裂縫加深。

王室傳記作家Robert Lacey曾引述王室消息指，兄弟倆會在鏡頭拍不到的地方大吵一頓，爭吵期間兩人會說出許多難聽的話，確實是兄弟反目。