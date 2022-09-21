英女王逝世｜主教與女王歡度最後周末 女王稱今生無憾 又笑說要把主教關進倫敦塔

英國聖公會主教格林希爾茲(Iain Greenshields)在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡與已故英女王度過她最後一個周末，格林希爾茲透露，女王當日精神飽滿、健談，記性很好，說話幽默，還跟他開玩笑，數日後卻離世，讓他感到突然。談及信仰時，女王說她「毋須懺悔」，又說她運用她的權力「為他人帶來裨益」。

格林希爾茲接受美國廣播公司新聞(ABC News)專訪，表示他在9月4日一個佈道會後到巴爾莫勒爾堡與女王聚會，大家無所不談。女王說，登基初期，她常向上帝尋求指引，格林希爾茲指這是女王此後一生堅持做的事，大家談及信仰，「她說她完全毋須懺悔」。

格林希爾茲認為女王離世是有些突然，她「那樣生氣勃勃、活力滿滿、可愛，卻突然離我們而去」。他說，雖然女王已屆96歲高齡，看來體弱，但「一開始聊天，就變成另一個人」，「記性超好，熟知你所有事情，就像事前做足功課那樣」。