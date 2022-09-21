英女王逝世｜主教與女王歡度最後周末 女王稱今生無憾 又笑說要把主教關進倫敦塔

英國聖公會主教格林希爾茲(Iain Greenshields)在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡與已故英女王度過她最後一個周末，格林希爾茲透露，女王當日精神飽滿、健談，記性很好，說話幽默，還跟他開玩笑，數日後卻離世，讓他感到突然。談及信仰時，女王說她「毋須懺悔」，又說她運用她的權力「為他人帶來裨益」。
格林希爾茲接受美國廣播公司新聞(ABC News)專訪，表示他在9月4日一個佈道會後到巴爾莫勒爾堡與女王聚會，大家無所不談。女王說，登基初期，她常向上帝尋求指引，格林希爾茲指這是女王此後一生堅持做的事，大家談及信仰，「她說她完全毋須懺悔」。
格林希爾茲認為女王離世是有些突然，她「那樣生氣勃勃、活力滿滿、可愛，卻突然離我們而去」。他說，雖然女王已屆96歲高齡，看來體弱，但「一開始聊天，就變成另一個人」，「記性超好，熟知你所有事情，就像事前做足功課那樣」。
英女王逝世｜主教與女王閒話家常
格林希爾茲當日與女王、查理斯及安妮公主一起吃午餐和晚餐，彼此閒話家常，他難忘女王的幽默感，「我說到倫敦塔酒店房間，她就說：『你的女王要將你送進倫敦塔！』說時滿是笑意，想我知道她只是開玩笑」。在英國古代，倫敦塔是囚禁叛國者並處決罪犯的地方。
格林希爾茲較早前接受英國《泰晤士報》訪問，亦說女王離世令他感到突然，因為聚會當日，她看來精神很好，「她的記憶力驚人，說話很有趣」，「她跟我說一些很私人的事，說兒時的事，也談到她的馬兒，從舊時說起，能說出40年前馬兒的名字，人們的名字和地名。她確是很厲害」。
英女王逝世｜王室發舊照致敬
另外，女王葬禮結束後，王室在Twitter官方帳號發布向女王致敬的照片，是一張1971年女王獨自在巴爾莫勒爾堡野外遠足的照片，可是戴著太陽眼鏡的女王拄著登山手杖，望向前方，向上步行。還附上一段莎士比亞著名劇作《哈姆雷特》(Hamlet)的經典台詞：「願圍繞的天使為您吟唱，引領您安息」(May flights of Angels sing thee to thy rest. )，「紀念女王陛下」。