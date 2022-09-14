英女王逝世｜亨利傳如期出書爆料 消息人士︰被禁跟父兄同枱食飯 怕他乘機「收料」

英女王逝世後國葬尚未舉行，家中小道消息已滿天飛。近年脫離王室的亨利王子，在女王彌留時雖身在英國，但據報最終趕不及見祖母最後一面。他日前發聲明，感性地向祖母道別，說會永遠記得跟她一起的種種初見時光，感謝她畢生服務國民、曾給他的種種可靠建議，以及富有感染力的微笑。

但就在外界對亨利的印象稍有改觀之際，傳出亨利有意如期在11月推出回憶錄的消息，預計會大爆種種王室內幕。英國《太陽報》稱，英女王離世後，亨利未能跟父親查理斯三世及兄長威廉同桌晚膳，是有人怕亨利會把吃飯期間的討論內容，寫入回憶錄內。

英女王逝世｜亨利回憶錄是查理斯三世「計時炸彈」？

英國作家鮑爾(Tom Bower)日前接受電視訪問時，聲稱接獲消息，知道亨利「堅持」(insisting)如期於11月出版回憶錄，「出版社不太確定(應否如期出版)，但亨利認為不如期推出，是違反合約」。鮑爾指也難怪亨利堅持，「因為他及梅根的收入都靠出書及Netflix(製作節目)」。鮑爾形容亨利的回憶錄是查理斯三世及威廉王子亟欲解除的「計時炸彈」(timebomb)。不過，有接近亨利的消息人士否認鮑爾的言論，而出版社Penguin較早前表示亨利會把回憶錄收益捐作慈善用途。亦有業內人士指，亨利可能會更新回憶錄，加入與女王離世相關的內容。

另外，鮑爾又聲稱，亨利本來以為女王百年歸老時，他不會在英國，如今跟預想的不一樣。亨利在女王離世前，跟梅根先後在英國及德國出席活動，9月8日再返英參加在倫敦舉行的WellChild Awards頒獎典禮，據報本來沒有計劃跟家人見面，未料遇上祖母彌留，於是改變行程趕往蘇格蘭，而當時只有亨利一人前往，有消息稱是因為梅根未獲王室邀請。

英女王逝世｜消息人士︰亨利可能把談話內容告訴梅根

較早時有報道稱，女王離世當晚，亨利未能與父親及兄長共晉晚餐，《每日郵報》指據稱是因為王室成員分兩批用膳，查理斯及威廉等涉及王位繼承的人物為一批，在查理斯私人官邸伯克霍爾(Birkhall)晚餐，另一批則是其他家庭成員，包括安德魯王子、愛德華王子、安妮公主及亨利，留在巴爾莫勒爾堡用膳。但英國《太陽報》另引消息，指亨利未能跟父兄同場吃飯，是與他即將推出的回憶錄有關，原因是有人擔心亨利會把飯桌上的討論內容，寫入新書。消息人士直言︰「他(亨利)信不過，他們(其他成員)怎知道他會不會寫入書內？」「就算他沒有時間更新該書，也可能會告訴梅根，談話內容便會外洩。(女王離世後)有太多事情要商討了，最好只讓國王、王后及繼承人知道內容」。