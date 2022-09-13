英女王逝世︱倫敦警方提醒警員　指公眾有權向皇室抗議

英女王逝世之後，雖然世界各地都有人作出悼念。然而，仍然有個別人士對皇室以及英國的君主立憲制表示不滿。在周一(12日)就有一名22歲男子因為向查理斯三世抗議而被拘捕。

蘇格蘭的警方在近日已拘捕了5人，而在牛津亦有一人在被捕後獲釋。他們皆被指在英女王的紀念活動以及查理斯三世就職之中作出抗議。不過倫敦警方就提醒警員「人民有權示威」。

在周日(11日)，一名22歲女子在查理斯三世就職宣言發表時，在愛丁堡被指破壞和平而被拘捕。女子之後獲釋，但需要在愛丁堡受審。而同一日，亦有一名45歲男子被指擾亂公眾秩序而被捕，不過男子當時僅是在牛津就職的活動上大喊：「是誰投票給他？」泰晤士谷警方之後將男子釋放，又指是男子「自願」與警方合作。而在周一，一名22歲男子亦因為質問愛德華王子而被指破壞和平被捕。

推廣表達自由的出版組織《查禁目錄》的總監Ruth Smeeth，就對有關的拘捕「深感憂慮」，他指：「我們必須防止利用這些事件，去侵蝕這個國家的國民所享有的表達自由。」亦有人權組織批評，警員「職責是保護人們示威的權利。多於去方便人們表達支持、哀傷或表現尊重的權利。」有反對黨的成員批評：「示威不是國家給予的，是基本的權利。」

警員指標語冒犯

在周一，一名示威者在國會外高舉「不是我王（Not My King）」的標語，就被警員帶走。倫敦警方之後解釋，有關人士並沒有被捕，只是因為方便車輛出入而被要求移走。而對於示威者指警方稱標語可能會冒犯他人，倫敦警方之後聲明：「公眾絕對有權示威，而我們也向所有參與目前特別警務行動的警員清楚表明。」

英國傳媒表示，約有1,500名軍方人員與警方以及保安在倫敦協助維持秩序，倫敦警察局長Mark Rowley表示：「我們將會有一個安全的活動，不過我們需要投放數千個警員，因為在數以百萬的人將會前來表達尊敬就要有這程度的保安。」至於英國首相的發言人未有評論有關的拘捕事件，但表示：「廣泛而言，顯然目前是國家哀悼時期，而這在國家佔大多數。然而示威的基本權利仍是我們民主的基石。」