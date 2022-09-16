英女王逝世｜傳查理斯三世冊封亨利子女為王子公主 但拒授「殿下」尊稱 亨利梅根嬲爆

英王查理斯三世據報將冊封亨利王子的一對子女為王子與公主，但不會授予他們「殿下」(His/Her Royal Highness，HRH)王室尊稱，此做法令亨利夫婦「憤怒」(furious)。

英國《每日郵報》指，查理斯三世已同意頒布「英王制誥」(Letters Patent)，短期內將冊封亨利3歲的兒子阿奇(Archie)為王子、1歲的女兒莉莉貝(Lilibet)為公主。《太陽報》則引述消息人士報道，亨利與梅根近日與新英王查理斯三世討論有關安排，但氣氛繃緊，亨利夫婦對他們的子女不獲授予「殿下」尊稱，感到「憤怒」。

亨利梅根憂子女得不到王室保安

亨利夫婦提出，安德魯王子的女兒碧翠斯及尤金妮同樣是公主，縱使她們並非需要執行公務的王室成員，但仍獲「殿下」尊稱。消息人士說：「亨利與梅根擔心保安問題，王子與公主的身份，讓他們(子女)有權獲得某程度的王室保安。過去一周，有很多次討論，他們堅持阿奇和莉莉貝是王子與公主，但對阿奇和莉莉貝不獲授予殿下尊稱，感到憤怒。最後協議是，他們可以是王子與公主，但沒有殿下尊稱，因為他們並非需要執行公務的王室成員。」