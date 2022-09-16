英女王逝世｜傳查理斯冊封亨利子女為王子公主 但拒授「殿下」尊稱 亨利嬲爆

英王查理斯三世據報將冊封亨利王子的一對子女為王子與公主，但不會授予他們「殿下」(HRH)尊稱，此做法令亨利夫婦「憤怒」(furious)。
英國《每日郵報》指，查理斯三世已同意頒布「英王制誥」(Letters Patent)，短期內將冊封亨利3歲的兒子阿奇(Archie)為王子、1歲的女兒莉莉貝(Lilibet)為公主。《太陽報》則引述消息人士報道，亨利與梅根近日與新英王查理斯三世討論有關安排，但氣氛繃緊，亨利夫婦對他們的子女不獲授予「殿下」尊稱，感到「憤怒」。
亨利憂子女得不到王室保安
亨利夫婦提出，安德魯王子的女兒碧翠斯及尤金妮同樣是公主，縱使她們並非需要執行公務的王室成員，但獲授予「殿下」尊稱。消息人士說：「亨利與梅根擔心保安問題，王子與公主的身份，讓他們(子女)有權獲得某程度的王室保安。過去一周，有很多次討論，他們堅持阿奇和莉莉貝是王子與公主，但對阿奇和莉莉貝不獲授予殿下尊稱，感到憤怒。最後協議是，他們可以是王子與公主，但沒有殿下尊稱，因為他們並非需要執行公務的王室成員。」
王室專家：亨利夫婦應感恩
王室專家Phil Dampier對《每日郵報》表示：「讓阿奇與莉莉貝成為王子公主，但沒有殿下尊稱，應該是一項典型的妥協。情況就像當年戴安娜與查理斯離婚、莎拉與安德魯離婚後那樣，當然莎拉至今仍是約克公爵夫人。」戴安娜於1996年離婚後仍保留威爾斯王妃銜頭，莎拉同年離婚後亦保留約克公爵夫人銜頭，但兩人均失去「殿下」尊稱。Dampier認為，阿奇和莉莉貝在美國可以掛著「王子」與「公主」的銜頭，亨利夫婦該感到高興，他們應該接受這項妥協，也應感恩，因為情況可以更糟，很多人已認為亨利夫婦不配有本身的貴族銜頭。亨利夫婦脫離王室、移居美國，亦需放棄「殿下」尊稱，只保留薩克斯公爵與公爵夫人的銜頭。
梅根曾聲稱，因為種族，兒子阿奇被拒絕授予「殿下」尊稱。被問到阿奇被稱為「王子」是否重要，梅根說，她與如此「顯赫的」王室銜頭，扯不上關係。
喬治五世限制「殿下」人數
英王喬治五世(已故英女王的祖父)於1917年頒布新「英王制誥」，限制了王室成員獲得「殿下」尊稱的人數。根據規定，君主的子女、君主兒子的子女，以及威爾斯親王(王儲)長子的在世長子，應獲授予且一直享有「殿下」尊稱，並享有王子或公主在名義上的尊嚴。因此根據規定，阿奇和莉莉貝雖然是英女王的曾孫，但他們並非當時仍是王儲身份的查理斯的長子的子女，所以出生時不自動成為王子與公主，也沒有「殿下」尊稱。