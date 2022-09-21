英女王逝世｜傳查理斯擬縮減加冕禮規模 或明年6月女王加冕70周年紀念日舉行

隨著查理斯三世登基，有關其加冕典禮安排的「王權寶球行動」(Operation Golden Orb)已經啟動。面對國內反君主制聲浪，查理斯早於女王去世前已計劃改革王室，縮減王室規模以節省開支，《每日郵報》周三引述消息指，查理斯計劃縮小其加冕典禮規模，比母親英女王1953年的加冕禮「時間較短、規模較小、開支較少」。《太陽報》則引述消息指，查理斯的加冕典禮可能選擇在明年6月2日，即女王加冕70周年紀念日舉行。

消息指，縮小加冕禮規模，是查理斯向英國民眾以至世界各地說明，他會致力推進縮減王室規模的計劃，並考慮到國家目前正受到通脹問題困擾。消息人士早前已向《每日郵報》透露，加冕禮縮短時間，是考慮到時查理斯已年屆74歲，王后卡米拉接近76歲，身體狀況可能難以應付。查理斯將是英國史上加冕時年紀最大的君主。