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國際
2022-09-21 20:02:33

英女王逝世｜傳查理斯擬縮減加冕禮規模 或明年6月女王加冕70周年紀念日舉行

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消息指，查理斯計劃縮小其加冕典禮規模。圖為他去年代女王主持國會新會期開幕典禮。(資料圖片)

消息指，查理斯計劃縮小其加冕典禮規模。圖為他去年代女王主持國會新會期開幕典禮。(資料圖片)

隨著查理斯三世登基，有關其加冕典禮安排的「王權寶球行動」(Operation Golden Orb)已經啟動。面對國內反君主制聲浪，查理斯早於女王去世前已計劃改革王室，縮減王室規模以節省開支，《每日郵報》周三引述消息指，查理斯計劃縮小其加冕典禮規模，比母親英女王1953年的加冕禮「時間較短、規模較小、開支較少」。《太陽報》則引述消息指，查理斯的加冕典禮可能選擇在明年62日，即女王加冕70周年紀念日舉行。

消息指，縮小加冕禮規模，是查理斯向英國民眾以至世界各地說明，他會致力推進縮減王室規模的計劃，並考慮到國家目前正受到通脹問題困擾。消息人士早前已向《每日郵報》透露，加冕禮縮短時間，是考慮到時查理斯已年屆74歲，王后卡米拉接近76歲，身體狀況可能難以應付。查理斯將是英國史上加冕時年紀最大的君主。

英女王伊利沙伯二世的加冕典禮於1953年6月2日在倫敦西敏寺舉行。(互聯網)

英女王伊利沙伯二世的加冕典禮於1953年6月2日在倫敦西敏寺舉行。(互聯網)

英女王逝世｜傳查理斯加冕禮將展示英國多元文化

消息並透露，查理斯的加冕典禮，除了保留各項傳統儀式，也會展現英國多元文化的一面，例如可能邀請不同信仰，如基督教、伊斯蘭教、猶太教、印度教和佛教信徒出席，也會有向女王致敬的環節。

英女王伊利沙伯二世的加冕典禮於195362日在倫敦西敏寺舉行，英國政府破天荒全程電視直播。當年典禮開支為157萬英鎊，相當於現今約4,500萬英鎊。

加冕禮後，英女王乘坐王室黃金馬車巡遊。(互聯網) 英女王加冕禮作全程電視直播。(互聯網) 查理斯與王后卡米拉參加女王葬禮，神情哀傷。(路透社)
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