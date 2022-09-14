英女王逝世｜又發火！墨水筆漏墨弄髒手 查理斯鬧爆：受不了這該死的東西(有片)

英王查理斯三世4日內第二度當眾發脾氣。他周二(13日)進行聯合王國訪問之旅，來到最後一站北愛爾蘭，在希爾斯伯勒堡(Hillsborough Castle)簽署訪客名冊時，不但寫錯日期，墨水筆更意外漏墨，弄髒了他的手，查理斯即面露不悅，語帶粗俗說，「我真是受不了這該死的東西(I can't bear this bloody thing)……每次都非常討厭(every stinking time)」。

從片段可見，查理斯拿起筆在訪客名冊上簽名並寫上日期，但完成後他才發現寫錯日期，跟身後的隨員確認，才知道當天是9月13日，而非他寫上的9月12日，便自言自語地說：「天啊！我寫錯了日期。」

更糟的是，墨水筆似乎漏墨，沾到他的手指，只見查理斯有點冒火，說「天啊，我討厭這(支筆) (Oh God I hate this [pen])」，便起身將筆遞給身旁的王后卡米拉，自己捽捽手指，從褲袋拿出紙巾抹手。卡米拉拿到筆後就說，「噢！看看，到處都是」，要求更換，隨員上前從卡米拉手上拿走漏墨的筆，給另一支讓她在名冊上簽名，查理斯不悅，破口大罵：「我受不了這該死的東西…每次都非常討厭」，便步出房間。