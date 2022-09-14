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國際
2022-09-14 16:15:04

英女王逝世｜又發火！墨水筆漏墨弄髒手 查理斯鬧爆：受不了這該死的東西(有片)

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查理斯三世嫌墨水筆漏墨弄髒手。(互聯網)

查理斯三世嫌墨水筆漏墨弄髒手。(互聯網)

英王查理斯三世4日內第二度當眾發脾氣。他周二(13)進行聯合王國訪問之旅，來到最後一站北愛爾蘭，在希爾斯伯勒堡(Hillsborough Castle)簽署訪客名冊時，不但寫錯日期，墨水筆更意外漏墨，弄髒了他的手，查理斯即面露不悅，語帶粗俗說，「我真是受不了這該死的東西(I can't bear this bloody thing)……每次都非常討厭(every stinking time)」。

從片段可見，查理斯拿起筆在訪客名冊上簽名並寫上日期，但完成後他才發現寫錯日期，跟身後的隨員確認，才知道當天是913日，而非他寫上的912日，便自言自語地說：「天啊！我寫錯了日期。」

更糟的是，墨水筆似乎漏墨，沾到他的手指，只見查理斯有點冒火，說「天啊，我討厭這(支筆) (Oh God I hate this [pen])」，便起身將筆遞給身旁的王后卡米拉，自己捽捽手指，從褲袋拿出紙巾抹手。卡米拉拿到筆後就說，「噢！看看，到處都是」，要求更換，隨員上前從卡米拉手上拿走漏墨的筆，給另一支讓她在名冊上簽名，查理斯不悅，破口大罵：「我受不了這該死的東西…每次都非常討厭」，便步出房間。

查理斯上周六在登基儀式上已對侍從發脾氣。(互聯網)

查理斯上周六在登基儀式上已對侍從發脾氣。(互聯網)

前隨侍：查理斯暴躁

查理斯登基前，一名前隨侍接受路透社訪問，稱「查理斯可能很有趣，但脾氣也暴躁，要求很高」。《猶太紀事報》前政治版編輯Marcus Dysch則為查理斯說項，指除了經歷喪母之痛，查理斯連日來頻撲出席多個場合，確是身心疲累，他已年逾70，在全國各地不停飛來飛去，很明顯讓他受不了。他說，希望未來查理斯有時間可以靜下來，度過喪親期。

查理斯上周六在倫敦聖詹姆士宮的登基儀式上，簽署登基文件時，見桌上的筆盒和墨水瓶妨礙他，便「手指指」，示意侍從將其移走，面露不耐煩，侍從只將筆盒移到桌邊，他又不悅，「齜牙咧嘴」示意侍從拿走。查理斯在如此莊重的儀式上顯露真個性，有網民開玩笑稱：「可否安排一張大一些的桌子？！」有人直指：「查理斯對筆盒發脾氣，絕對是今天的看點。」

查理斯簽訪客名冊。(互聯網) 查理斯對卡米拉說討厭那支筆。(互聯網) 查理斯不滿墨水沾到手。(互聯網) 卡米拉接過漏墨的筆。(互聯網)
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