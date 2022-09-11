英女王逝世｜國葬下周一西敏寺舉行 靈柩移送西敏宮供公眾瞻仰

白金漢宮公布英女王伊利沙伯二世國葬安排，宣布國葬會於下周一（19日）在倫敦西敏寺舉行，民眾將可於國葬舉行前夕瞻仰靈柩。

白金漢宮與負責協調喪禮安排的諾福克公爵，公布未來數天的悼念及喪禮安排。伊利沙伯二世的靈柩會在當地時間今日（11日）早上10時，由6名皇家獵場看守人移離巴爾莫勒爾堡，再由靈車運送至荷里路德宮，全程280公里，預計需時6小時。

英王查理斯三世及王后卡米拉會於明日（12日）前往蘇格蘭首府愛丁堡，查理斯三世和部分王室成員會於下午徒步扶靈至聖吉爾斯大教堂。放有蘇格蘭皇冠的靈柩將於下午分抵達聖吉爾斯大教堂，民眾屆時可以在大教堂內瞻仰靈柩。查理斯三世等王室成員會在晚上7時許舉行守夜儀式。

英女王靈柩將行至西敏宮供公眾瞻仰

女王的靈柩將於周二（13日）下午移送到愛丁堡機場，由伊利沙伯二世的女兒安妮公主陪伴下，乘坐飛機前往倫敦諾斯霍爾特皇家空軍基地，再返回白金漢宮，靈柩會安放在宮內宴會廳，王室成員到場弔唁。查理斯三世及王室家族成員於周三（14日）下午，會跟隨著以王旗覆蓋、並放上王冠、寶珠及權杖的靈柩，由白金漢宮前往西敏宮，完成簡短的儀式後，民眾可以到場瞻仰靈柩。

查理斯三世宣布國葬當日為公眾假期

國葬會於下周一（19日）早上11時開始，預計卓慧思及約翰遜等現任及前首相和政治人物，以及美國總統拜登、日皇德仁等政要都可能會出席。靈柩之後會送回溫莎堡，為10天的全國哀悼期劃上句號。而當天原本是普通上班日，但正式宣誓繼承王位的查理斯三世宣布國葬當日為公眾假期。