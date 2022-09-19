英女王逝世｜威廉亨利表面和好做樣 朋友：兄弟情難修補

英女王離世後，移居美國的亨利王子與妻子梅根返回倫敦送祖母最後一程，更罕有與哥哥王儲威廉及儲妃凱特合體，在溫莎堡外會見民眾答謝他們對英女王的支持。外界認為英女王逝世或可促成這對兄弟和好，但《星期日泰晤士報》報道稱，兩人過去一周的互動或多過近年來的總和，但這只是做樣。上周六晚為女王守夜後，兩兄弟並沒有同車，威廉與表兄Peter Phillips一同乘車離開西敏廳，後者在去年菲臘親王的葬禮中已成為兩兄弟的「緩衝區」，亨利則偕表姐扎拉離開。報道引述消息人士聲稱，亨利覺得在過去兩星期與威廉的親近令他感「不舒服」及「困難」。

亨利穿軍服遭除去女王簡稱感屈辱

報道還指，亨利上周四38歲生日，威廉只是隔著車窗祝賀，但兩人所住的地方都在溫莎堡相距不遠。兩兄弟的友人稱，威廉和亨利兩對夫婦合體現身溫莎堡外，不只是「盡職責」，還需要展示王室成員團結。友人指兩人完全沒有和解跡象。亨利即將推出回憶錄，其中一名消息人士指，這可能帶來更大傷害。另外，亨利獲父親查理斯三世准許穿軍服為英女王守夜，惟他肩飾卻遭除去英女王的簡稱「ER」，而同樣被除去軍銜的叔叔安德魯之前守夜卻可保「ER」，令曾派駐阿富汗戰爭的他感到屈辱和傷心。報道指，根據規定沒有做王室公職的人士不可配戴「ER」。