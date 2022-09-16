英女王逝世｜威廉稱勾起亡母回憶　安德魯據報准穿軍服參與守夜(有片)

英國倫敦繼續有大批民眾排隊輪候進入西敏宮，瞻仰已故女王伊利沙伯二世的靈柩，周四排隊弔唁的人龍一度長逾7公里，估計要輪候至少9小時，才能進入國會大樓西敏廳。王儲威廉提到勾起對亡母回憶，另外，國王查理斯三世將於周五與3弟妹為亡母守夜，有英媒報道，早前因醜聞纏身放棄榮譽軍銜的女王次子安德魯將被允許穿著軍服參與守夜。

鏡報料安德魯將穿著海軍中將軍服參與守夜

伊利沙伯二世的4名子女，包括國王查理斯三世和安妮公主等，當地星期五晚會到場守夜15分鐘。白金漢宮未公布細節，但外界預期會與在愛丁堡的聖吉爾斯大教堂(St. Giles' Cathedral)的情形相同。

《鏡報》(The Mirror)報道，出於對女王的尊重，早前因醜聞纏身放棄榮譽軍銜的伊利沙伯二世次子安德魯將被允許穿著軍服參與守夜，預計他將穿著海軍中將的全套軍裝，這是他至今仍擁有的唯一軍銜。

伊利沙伯二世的靈柩下星期一移送西敏寺舉行國葬，儀式當地早上11時開始，預計大約2,000人出席。儀式結束前將會全國默哀２分鐘，靈柩下午將移送溫莎堡的聖喬治教堂舉行儀式，之後會有私人葬禮，伊利沙伯二世將會與已故王夫菲臘親王，以及父王喬治六世，長眠於喬治六世紀念教堂。