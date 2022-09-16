英女王逝世｜守靈衛兵暈低臉直撼地面　網民：隔住Mon都覺痛(有片)

英國已故女王伊利沙伯二世的靈柩周三(14日)移靈至西敏宮，一連四日開放予民眾瞻仰。不過，一名正在站崗的衛兵在守靈期間突然昏倒，臉部向地直撞撻地板，發出不小的撞擊聲，讓現場眾人訝然，直播亦一度中斷數分鐘。

綜合報道，負責守靈的衛兵每20分鐘會進行一次交接，40分鐘休息。從網上影片顯示，午夜過後，當時身穿紅色制服的其他衛兵交接期間，該名身穿黑衣的男衛兵在倒下之前，明顯可見腳步不穩，他更一度走下一級台階以作平衡，接著重新站回位置，當紅衣衛兵從兩側走上台階時，他身體再度搖晃，未幾就失去意識，以臉向下的姿勢直撞石板地。這一幕讓周遭眾人驚訝，在旁的3名警員與助手趕上查看。現場直播隨之中斷數分鐘。

網民：希望衛兵 沒有大礙 有網民指隔著螢幕都替那衛兵感到痛，有網民希望他沒有大礙。從另一網上片段顯示，再有2名警員搬來擔架準備將暈倒衛兵帶走，但衛兵慢慢回復意識並起來，在警員問候後，衛兵戴上帽子及儀杖繼續站崗。

a royal guard at the queen's lying in state stumbled before falling on his face pic.twitter.com/eDQQ0f9HJ9 — Birch (@baddestofbirch) September 14, 2022