英女王逝世｜排隊手帶炒至7萬英鎊遭ebay下架 網民驚訝：這國家瘋了

有人卻趁機發財，女王靈柩開放瞻仰後48小時內，各大拍賣網站就出現10多個排隊紙手帶的出售、競投post，開價最低為10英鎊(約89港元)，有人用20英鎊(約178港元)出售戴過的手帶，形容商品「有點皺」，「但能紀念一段歷史。」

綜合英國《衛報》、天空新聞報道，英國數位、文化、媒體及體育部(Department for Digital, Culture, Media and Sport, DCMS)為每名民眾發放紙手帶，讓他們在排隊時可暫時離開隊伍去買食物、上廁所。

英女王逝世｜ebay：拍賣違反公司政策

有些紙手帶的競投價相當高，例如一條皺的金色手帶的競投價高至2,550英鎊(約22,745港元)。賣家說，自己在16日清晨6時之前排隊，足球名宿碧咸當天也在排隊行列，比他早一個小時。賣家還特別附上當天排隊經過大笨鐘、國會大樓的照片，證明手帶是真。另有民眾出售全新的橙色手帶，競投價達1,040英鎊(約9,274港元)。

ebay上的二手紙手帶，最高競投價甚至到7萬英鎊(約62.4萬港元)，ebay隨後已下架，指出這些商品違反政策。ebay的活動入場券政策禁止出售很多類型活動的門票，包括免費開放民眾參與的活動。

一條二手手帶竟能「炒」至7萬英鎊，令不少網民驚訝，有網民留言「這國家瘋了」，有人指這顯示「有些人多麼愚蠢」、「有些人多麼貪婪」。也有人讚eBay將拍賣下架是正確的做法，認為不該讓貪婪的人利用女王逝世來賺取利益。

DCMS對民眾發放紙手帶，每天有不同的顏色及數字，主要記錄了民眾加入排隊的時間，但當局強調，拿到手帶不保證一定能進入西敏廳瞻仰女王靈柩，手帶也只適用於個人，不能轉讓，民眾必須隨時攜帶手帶，因為排隊過程中會檢查，未依照適當程序取得手帶的人將不能進入。