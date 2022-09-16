英女王逝世｜據報中方代表被拒進入國會大樓瞻仰英女王靈柩

英女王伊利沙伯二世的靈柩下星期一移送西敏寺舉行國葬，英國外交部消息透露，中方將由國家副主席王岐山代表出席。另外有報道指，中國政府的代表被拒進入西敏廳所在的國會大樓，因而未能瞻仰靈柩。

7名英國議員去年因對華立場被中國制裁，英方其後禁止中國駐英大使進入英國國會。政治新聞網站Politico報道，相關禁令仍然存在，消息人士指，下議院議長賀立紳向同僚透露，已拒絕中方官員提出進入西敏廳的要求。賀立紳的辦公室表示，不會評論保安相關事宜。

傳王岐山代表中國出席英女王國葬

英國外交部早前發出約1,000封手寫信，邀請各地派代表出席下周一(19日)女王伊利沙伯二世的國葬，周四是獲邀者回覆的限期。基於保安理由，英國政府不會公布出席者名單。英國外交部消息透露，中方將由國家副主席王岐山代表出席。在北京，外交部日前指，中方正積極考慮派高級別代表團出席英女王國葬，會適時公布。

英國一批因為新疆問題被中方制裁的國會議員，亦批評政府不應該邀請中方，並要求禁止中方代表進入女王靈柩正安放予公眾瞻仰的西敏宮。但報道指，預料中方代表仍可出席國葬，不受今次事件影響。