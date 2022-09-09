英女王逝世｜查理斯三世即位　英國國歌貨幣護照都要改

英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲；73歲的長子、王儲查理斯隨即繼任為國王查理斯三世(King Charles III)，根據英媒報道，新國王即位，意味護照、傾貨幣和國歌等都將有所改變。
貨幣
目前流通的有女王頭像的45億張英鎊鈔票，總價值800億英鎊。隨著新英王繼任，英國貨幣將印上查理斯三世肖像，按照17世紀以來的傳統，貨幣上的君主像會依左右輪替，伊利沙白二世面右，查理斯三世將面左。
硬幣和紙鈔雖然得重新設計和製作，不過應不會在短時間內大量流通。皇家鑄幣諮詢委員會需要提交關於新貨幣的意見並獲得王室許可，接著選定設計並交由大臣和國王做最終核准，預計可能至少需要兩年時間。
女王的頭像還出現在加拿大的鈔票上，新西蘭的硬幣上，以及東加勒比中央銀行發行的所有硬幣和紙幣上，如果遵循歷史先例，硬幣設計的改變可能會更慢。
郵票及郵筒
查理斯三世的肖像將在英國和大英國協地區的郵票上出現，設計完成後同樣由他做最終批准。至於帶有伊利沙伯女王的皇家簡稱「 ER」 的皇家郵政郵筒不太可能被移除，因為一些使用喬治六世國王簡稱「GR」的皇家郵政郵筒仍在使用。參考伊利沙伯二世郵票的問世日程，用3個星期拍攝，約2個月後核准。
護照
就如伊利沙伯二世，查理斯三世即位後不再需要護照。國民的護照則會出現變化，女王陛下護照署(Her Majesty’s Passport Office)也會改為國王陛下護照署(His Majesty’s Passport Office)，類似的政府機構也都會如此更動。
旗幟
伊利沙伯二世在1960年選定了自己的個人旗幟，藍底，玫瑰花環繞搭配王冠的金色大寫字母E，凡是女王旅行或久留的建築、船隻、車輛和飛機等都會掛上此旗，都需要更換，查理斯三世即位後也將需要一面代表自己的旗幟。
獎章
英國軍隊獎章包括表現傑出和獎勵長期服役等，肖像將由伊利沙伯二世將替換為查理斯三世。
國歌
英國國歌從歌名到歌詞皆依君主性別更換，歌名《天佑女王》將改為《天佑國王》，歌詞中例如「天佑我們慈祥的女王」等也會順勢改為「國王」。不過這項改動僅是傳統，並非法律規定。
除以上提及的，還有效忠誓言、皇家武器、《公禱書》中祈禱文等或都有改變。