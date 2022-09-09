英女王逝世｜查理斯三世即位　英國國歌貨幣護照都要改

英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲；73歲的長子、王儲查理斯隨即繼任為國王查理斯三世(King Charles III)，根據英媒報道，新國王即位，意味護照、傾貨幣和國歌等都將有所改變。

貨幣

目前流通的有女王頭像的45億張英鎊鈔票，總價值800億英鎊。隨著新英王繼任，英國貨幣將印上查理斯三世肖像，按照17世紀以來的傳統，貨幣上的君主像會依左右輪替，伊利沙白二世面右，查理斯三世將面左。

硬幣和紙鈔雖然得重新設計和製作，不過應不會在短時間內大量流通。皇家鑄幣諮詢委員會需要提交關於新貨幣的意見並獲得王室許可，接著選定設計並交由大臣和國王做最終核准，預計可能至少需要兩年時間。

女王的頭像還出現在加拿大的鈔票上，新西蘭的硬幣上，以及東加勒比中央銀行發行的所有硬幣和紙幣上，如果遵循歷史先例，硬幣設計的改變可能會更慢。