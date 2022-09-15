英女王逝世｜查理斯三世搬離克拉倫斯宮　百人面臨解僱　工會狠批無情

查理斯三世在他的母親伊利沙伯二世逝世後於8日繼承王位，他與王后卡米拉將搬到英國君主住所白金漢宮(Buckingham Palace)，查理斯住了近廿年的克萊倫斯宮 (Clarence House)裡，約100名職員面臨解僱，事件引發工會不滿，批評在英女王下葬前做出這個決定簡直是無情。

克萊倫斯宮發言人表示，克萊倫斯宮的運作已告一段落，並已經開始與員工就裁員問題進行協商。發言人指：「我們的職員提供長期且忠誠的服務，雖然有些裁員是不可避免的，但我們正在緊急處理，盡可能為員工找到替代工作。」

英國《衛報》(The Guardian)報道，多達100名職員被知會他們可能會失去工作，當中一些人在克萊倫斯宮服務了數十年，包括男僕、隨從、服裝師、廚師和行政人員等。