英女王逝世｜烏克蘭第一夫人代夫悼女王 一身黑衣神情肅穆

烏克蘭軍隊近日大規模反攻，奪回數千平方公里被俄軍佔領土地，戰況激烈，總統夫人歐倫娜(Olena Zelenska)代丈夫澤連斯基到倫敦出席英女王國葬。她周日瞻仰女王靈柩時低頭默哀，之前與儲妃凱特會面。這是自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐倫娜首度訪英。
歐倫娜在烏克蘭總理什梅加爾(Denys Shmygal)和烏國駐英大使陪同下，下午約4時45分抵達西敏廳瞻仰女王靈柩。她一身黑衣，神情肅穆、哀戚，向女王靈柩低頭默哀，逗留數分鐘後離開。
歐倫娜飛抵倫敦後，到白金漢宮與儲妃凱特會面，《People》報道，這次是特別安排的會晤，兩人有深入交談。歐倫娜將代表烏克蘭，與全球逾百名國家領袖於周一出席在西敏寺舉行的女王國葬。
英女王逝世｜威廉夫婦譴責俄羅斯入侵烏克蘭
因俄羅斯入侵烏克蘭，英國政府不邀請俄羅斯總統普京以及俄駐英大使參加女王國葬，據稱此舉讓莫斯科不滿。
在澤連斯基留守烏克蘭之際，歐倫娜四出奔走，促請烏國盟友幫助烏軍取得武器。她本周到訪歐洲議會時，議員們起立熱烈鼓掌，她7月訪問美國時，亦向國會議員發表演說。
澤連斯基夫婦2020年訪問英國時，曾與威廉和凱特會面。威廉夫婦今年2月發表聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭，表示：「2020年10月，我們有幸會見澤連斯基總統和其夫人，從中了解他們對烏克蘭的未來抱持希望與樂觀的態度。今天，我們和(澤連斯基)總統和所有烏克蘭人民站在一起，他們正勇敢地為未來而戰。」