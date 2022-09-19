英女王逝世｜烏克蘭第一夫人代夫悼女王 一身黑衣神情肅穆

烏克蘭軍隊近日大規模反攻，奪回數千平方公里被俄軍佔領土地，戰況激烈，總統夫人歐倫娜(Olena Zelenska)代丈夫澤連斯基到倫敦出席英女王國葬。她周日瞻仰女王靈柩時低頭默哀，之前與儲妃凱特會面。這是自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐倫娜首度訪英。

歐倫娜在烏克蘭總理什梅加爾(Denys Shmygal)和烏國駐英大使陪同下，下午約4時45分抵達西敏廳瞻仰女王靈柩。她一身黑衣，神情肅穆、哀戚，向女王靈柩低頭默哀，逗留數分鐘後離開。

歐倫娜飛抵倫敦後，到白金漢宮與儲妃凱特會面，《People》報道，這次是特別安排的會晤，兩人有深入交談。歐倫娜將代表烏克蘭，與全球逾百名國家領袖於周一出席在西敏寺舉行的女王國葬。