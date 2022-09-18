英女王逝世｜王位第二順位繼承人 9歲喬治王子擬出席英女王國葬

英女王國葬明天舉行，有報道指王儲威廉王子和儲妃凱特正考慮是否讓9歲長子喬治王子出席儀式。自英女王離世後，威廉的3名年幼子女並未有公開露面，他曾與悼念女王的民眾透露盡量確保孩子們繼續正常生活。喬治和7歲的妹妹夏洛特公主及4歲的弟弟路易王子，在英女王逝世前一天才開學上課。英國《星期日郵報》稱，王室高級顧問要求威廉夫婦讓喬治王子出席英女王的國葬，因他是繼父親之後的王位第二順位繼承人，是將來的君主，其出席具象徵意義。報道指，威廉和凱特還未有決定。威廉日前曾稱，尾隨祖母英女王的靈柩從白金漢宮往西敏廳時，令他想起當年15歲的他送母親戴安娜王妃最後一程的情景。他之前說過，這是他人生最艱難一刻。弟弟亨利王子則表示，「不應叫孩子做這樣的事」。因此，有揣測認為威廉或不想他的孩子有相同經歷。

喬治暱稱女王Gan Gan

喬治與英女王在公開場合中不時被拍到有互動，看來感情不錯，他更暱稱曾祖母女王為Gan Gan。喬治7月9歲生日時，女王在官方Instagram帳戶也有發文祝賀，並上載了與喬治在登基70周年活動中於白金漢宮露台見民眾的合照；過去的聖誕節，也有上載嫡長王位繼承人的合照，其中一張是喬治製造聖誕布甸，英女王與當時的王儲查理斯及威廉王子一起協助他，氣氛溫馨。