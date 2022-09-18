英女王逝世｜王后卡米拉讚揚女王塑造女性領袖角色 回顧卡米拉由「奸妃」變賢內助點滴

在英國廣播公司(BBC)製作向英女王伊利沙伯二世致敬的特輯中，王后卡米拉讚頌女王在男性主導的國際社會，成功塑造自己的角色。

卡米拉說：「成為唯一的女性領袖想必不容易，當時沒有女總理或女總統，她(女王)是唯一的一位，因此我認為她塑造好自己的角色。她(女王)擁有一雙美麗的藍眼睛，當她微笑時照亮了她整張臉，我會永遠會記住她的微笑。」

英女王逝世｜女王2月表態支持卡米拉當王后

已故英女王今年2月表態，同意卡米拉日後成為王后。女王在紀念登基70周年發表的特別文告中表示：「當我的兒子查理斯成為國王時，我知道你們會像以往支持我一樣，支持他和他的妻子卡米拉。我衷心希望，到那時，卡米拉將被稱為王后，繼續她的王室工作。」

王室記者分析指，這是女王對卡米拉的認可，而卡米拉多年來對王室忠誠、盡心盡責，女王認可，她當之無愧。

查理斯當時回應表示，女王的表態令他和「親愛的妻子」深感榮幸。