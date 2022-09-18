英女王逝世｜王后卡米拉讚揚女王塑造女性領袖角色 回顧卡米拉由「奸妃」變賢內助點滴

在英國廣播公司(BBC)製作向英女王伊利沙伯二世致敬的特輯中，王后卡米拉讚頌女王在男性主導的國際社會，成功塑造自己的角色。
卡米拉說：「成為唯一的女性領袖想必不容易，當時沒有女總理或女總統，她(女王)是唯一的一位，因此我認為她塑造好自己的角色。她(女王)擁有一雙美麗的藍眼睛，當她微笑時照亮了她整張臉，我會永遠會記住她的微笑。」
英女王逝世｜女王2月表態支持卡米拉當王后
已故英女王今年2月表態，同意卡米拉日後成為王后。女王在紀念登基70周年發表的特別文告中表示：「當我的兒子查理斯成為國王時，我知道你們會像以往支持我一樣，支持他和他的妻子卡米拉。我衷心希望，到那時，卡米拉將被稱為王后，繼續她的王室工作。」
王室記者分析指，這是女王對卡米拉的認可，而卡米拉多年來對王室忠誠、盡心盡責，女王認可，她當之無愧。
查理斯當時回應表示，女王的表態令他和「親愛的妻子」深感榮幸。
英女王逝世｜由「奸妃」變國王賢內助
74歲的卡米拉於2005年4月與查理斯結婚，如今已成為王室資深成員之一。但是，卡拉米最初嫁入王室時，並不為很多英國公眾所接受，當年她被指責是查理斯與戴安娜之間的第三者，但經過多年努力，憑溫婉賢慧的個性，終成功「洗底」，由「奸妃」脫變成查理斯的賢內助。
BBC指，多年來，卡米因積極倡導自己熱心的公益事業和興趣而受到公眾讚揚，得到她支持的包括慈善機構、動物福利組織和支援家暴受害者的組織。
卡米拉在婦女遭暴力對待的社會問題上發聲。2021年，在倫敦演講中，她提到倫敦兩宗女性被害案——薩拉‧埃弗拉德和薩賓娜‧內薩被殺案，呼籲男性加入「解決性暴力文化的行列」。
王室作者朱諾說：「她一直很忠誠、謹慎，努力投身她的慈善機構工作，是查理斯王子的賢內助。她接手王室工作時年齡相對較大，但表現算是非常出色。」
英女王逝世｜卡米拉是慈祥祖母
維多利亞‧霍華德是《王室編年史》網站的編輯。她說，「許多人會看到康沃爾公爵夫人(卡米拉)多年來所做的出色工作，她的忠誠、謹慎和所付出的努力。我想許多人都很高興看到女王對她的認可」。許多王室評論員認為，有卡米拉在身邊，查理斯常常顯得放鬆。
2020年一次訪問中，卡米拉透露她在封城抗疫期間很享受不必穿著正式服裝的日子，每天可以穿牛仔褲。她身為兩個孩子的母親，也顯露對孫兒們的愛，說在封城期間，對孫兒女們的思念是「最不能忍受的」，她只想「衝上去擁抱他們」。
朱諾說，卡米拉將賦予王后的角色，更多人情味與溫暖，「她很有趣，很友好，眼裡有一種閃爍的光芒。見過她的人都覺得感覺好極了。」