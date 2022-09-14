英女王逝世｜皇家養蜂人要通知皇家蜜蜂　蜂箱仲要綁上黑絲帶(有片)

英女王伊利沙伯二世逝世的消息不單只傳遍全球，皇家養蜂人(Royal Beekeeper)亦要通知皇家蜜蜂這個消息。原來這是一個可以追溯到幾個世紀以前的習俗，養蜂人除了要為蜂箱以黑絲帶綁上蝴蝶結之外，還要告訴蜜蜂這個不幸消息。

美國《紐約時報》報道，英女王辭世後，白金漢宮的79歲皇家養蜂人John Chapple在上周五(9日)到白金漢宮及克拉倫斯宮進行儀式。他說，他先走到每個蜂箱前作一個小小的祝禱，然後在蜂箱繫上黑絲帶，再輕敲蜂箱跟牠們說「你的女主人去世了，但你不要離去。你的新主人會好好對待你。」

John Chapple又說，目前皇宮共有7個蜂箱，每年夏天的「高峰期」，共有數以百萬計的蜜蜂。隨著夏季的完結，數目便開始下降，他估計現在每個蜂蜜約有二萬隻蜜蜂，但不太肯定。