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國際
2022-09-14 13:02:00

英女王逝世｜皇家養蜂人要通知皇家蜜蜂　蜂箱仲要綁上黑絲帶(有片)

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英女王伊利沙伯二世逝世的消息不單只傳遍全球，皇家養蜂人(Royal Beekeeper)亦要通知皇家蜜蜂這個消息。原來這是一個可以追溯到幾個世紀以前的習俗，養蜂人除了要為蜂箱以黑絲帶綁上蝴蝶結之外，還要告訴蜜蜂這個不幸消息。

英女王逝世要通知皇家蜜蜂，蜂箱仲要綁上黑絲帶。(Twitter)

英女王逝世要通知皇家蜜蜂，蜂箱仲要綁上黑絲帶。(Twitter)

美國《紐約時報》報道，英女王辭世後，白金漢宮的79歲皇家養蜂人John Chapple在上周五(9)到白金漢宮及克拉倫斯宮進行儀式。他說，他先走到每個蜂箱前作一個小小的祝禱，然後在蜂箱繫上黑絲帶，再輕敲蜂箱跟牠們說「你的女主人去世了，但你不要離去。你的新主人會好好對待你。」

John Chapple又說，目前皇宮共有7個蜂，每年夏天的「高峰期」，共有數以百萬計的蜜蜂。隨著夏季的完結，數目便開始下降，他估計現在每個蜂蜜約有二萬隻蜜蜂，但不太肯定

皇家養蜂人John Chapple在上周五(9日)到白金漢宮及克拉倫斯宮進行儀式。(Twitter) 皇家養蜂人John Chapple在上周五(9日)到白金漢宮及克拉倫斯宮進行儀式。(Twitter)

民俗學家：蜜蜂作為家庭成員 應了解家中重大事件

報道指，18世紀和19世紀時期，人們認為不告知蜜蜂可能會導致各種不幸，包括死亡或無法生產蜂蜜。民俗學家、作者Mark Norman表示，這是一個非常古老且根深蒂固的習俗，但並非眾所周知。習俗認為作為家庭成員的蜜蜂應該了解「家庭中的重大事件、尤其是成員的出生和死亡」，養蜂人會輕敲每個蜂並告知消息，更會在哀悼期間用黑布蓋住蜂，這種做法在英國更為常見，但美國和歐洲其他地區也有。

報道引述從事養蜂業長達25年的Stephen Fleming表示，大多數養蜂人很可能都知道這個傳統，但實際很少人會去做。

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