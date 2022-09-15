英女王逝世｜瞻仰人龍長逾7公里 YouTube直播龍尾方便民眾排隊

英女王靈柩昨下午起於西敏廳供大眾瞻仰，雖然24小時開放，惟仍未能消化前來向女王作最後致意的人龍，至當地時間今日下午1時，在泰晤士河南畔的人龍已延伸至倫敦塔橋之後，超過7公里。當局呼籲民眾要帶足夠食物和水，最重要是有耐性。有市民稱，今日凌晨2時45分到隊尾，排了6.5小時於9時15分入到西敏廳瞻仰女王。他認為人龍消化得很快，大家勿錯過送女王最後一程。當局預料至下周一清晨6時30分結束大眾瞻仰時，將共有75萬人前來。為了讓大家選好時間排隊，當局在YouTube設直播頻道，以地圖顯示龍尾在哪裡。英國廣播公司(BBC)稱，至下午3時，龍尾已到倫敦塔橋之後的Southwark Park，或需排隊9至10小時。

英女王逝世｜91歲婆婆排隊送別96歲英女王

91歲的Joan Bradshaw今日也在人龍中，凌晨3時起排隊，她向英國廣播公司稱，見證過英女王父親喬治六世國葬，當年肯定沒有英女王這次那麼多人，像世界各地的人都來了，「(1952年)那次很多人，但遠遠不及今次」。她指電視未能感受到氣氛，一定要親身前來，「我會很開心見到她(女王)，這與電視上所看不同。你要與人群一起感受裡面的氣氛」。另有人說，不介意長時間排隊，可讓她心情沉澱下來，不想匆匆忙忙。

英女王逝世｜國葬日默哀兩分鐘

白金漢宮昨公布下周一女王國葬詳情，屆時約2,000名政要和賓客出席，儀式結束時全英國默哀兩分鐘。女王靈柩隨即由馬匹拉的炮架車移送，途經倫敦市中心歷史建築物往溫莎堡，並長眠丈夫菲臘親王身旁。