英女王逝世｜移靈往西敏廳供大眾瞻仰 查理斯三世偕兩兒子威廉亨利護送

英女王人生最後一程展開，其靈柩昨晚從蘇格蘭運抵倫敦白金漢宮後，本港時間今晚9時30分左右由炮架車運載從白金漢宮移往西敏廳供大眾瞻仰。英王查理斯三世與王儲威廉及二兒子亨利王子，以及3名弟妹安妮公主、安德魯王子和愛德華王子尾隨靈柩，陪同母親英女王遺體移送到西敏廳。因為被除去軍中頭銜，亨利王子和安德魯王子並未如查理斯三世等人穿上軍服。王后卡米拉、王妃凱特和亨利妻子梅根則乘車前往。

民眾早上7時排隊籌號450

西敏廳將在當地時間今日下午5時起24小時開放，讓民眾與女王告別，直至下周一清晨6時30分，那天稍後女王將舉行國葬，然後移靈到溫莎堡安葬。女王靈柩送抵西敏廳前，民眾漏夜或一早到泰晤士河畔排隊等候入內瞻仰女王，統籌單位向頭2,000名排隊民眾派黃色手帶，他們可以在下午進入西敏廳。一名民眾稱，早上7時到場，獲450籌號。政府向民眾表示，或需等待長時間才可瞻仰女王，預計將有數以十萬計民眾往西敏廳向女王告別。