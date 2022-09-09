英女王逝世｜與王夫細水長流結婚73載 參觀海軍學院戀情萌芽

這對結婚73載的夫婦本身是疏堂表兄妹，但兩人不論是地位，抑或是家庭條件都懸殊，其中伊利沙伯是英王喬治六世(George VI)的女兒，自小不愁生活；而菲臘雖然是希臘及丹麥王子，但因希臘在1922年的希土戰爭中戰敗，他的伯父、國王伯父康斯坦丁一世退位，自己父親則被控叛國罪，因此菲臘親王自小便與家人流亡海外。

一場婚禮結緣一次參觀戀情萌芽

兩人的首次見面在1934年的一場婚禮，菲臘的堂姊、希臘與丹麥的瑪麗娜郡主與英國的根德公爵結婚，成為根德公爵夫人，當時8歲的伊利沙伯與13歲的菲臘均到賀，這對疏堂表兄妹亦初次見面。

伊利沙伯在5年後參觀位於達特茅斯的英國皇家海軍學院，由當時在學院就讀的菲臘擔任嚮導，兩人的愛情亦開始萌芽，伊利沙伯更在1943年邀請菲臘到溫莎堡慶祝聖誕。不過，兩人的愛情故事並非一帆風順，阻力更是來自喬治六世，主因菲臘財政不夠獨立，但最終仍得到喬治六世的答允，在蘇格蘭用自己設計的戒指向伊利沙伯求婚，並於1947年成婚。

菲臘棄希臘丹麥王室頭銜迎娶伊利沙伯

菲臘為了這段愛情，放棄希臘王室與丹麥王室的名銜、使用母親的家族姓氏蒙巴頓成為英國公民。伊利沙伯在1952年繼位成為英女王，菲臘亦成為王夫。