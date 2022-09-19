英女王逝世｜英國默哀1分鐘　瞻仰靈柩截龍

英女王伊利沙伯二世的國葬，將於本港時間今日傍晚舉行。英國於前夕默哀1分鐘，悼念已故女王伊利沙伯二世。大批民眾繼續排隊輪候瞻仰英女王靈柩，當局於深夜宣布截龍，以確保每一名隊中人士能夠進入西敏廳。
在當地周日晚上8時，多個地方的民眾、軍人及執勤人員默哀1分鐘；英國首相卓慧思與丈夫Hugh O'Leary於首相府唐寧街10號外進行默哀。在西敏廳內，瞻仰英女王靈柩的民眾亦停下腳步，以表對女王的哀思。不過，大笨鐘未有按原定計劃，在默哀前後鳴鐘各一響，當局調查後指，大笨鐘於英女王國葬期間按計劃鳴鐘。
當局在晚上10時許宣布截龍，呼籲民眾不要再前來排隊。做法是為了確保所有隊中人士在周一早上，靈柩移往西敏寺舉行國葬前，可以進入西敏廳瞻仰，以免失望而回。
有民眾通宵留守至見證國葬
另外，不少民眾在周日晚開始在西敏寺外一帶通宵留守，希望見證周一舉行的英女王國葬。
根據安排，英女王的靈柩於周一會由皇家海軍護送到西敏寺舉行國葬。國王查理斯三世率領主要王室成員跟隨靈柩。國葬儀式的最後，全國默哀2分鐘，結束後靈柩移送至白金漢宮附近的威靈頓拱門，再由靈車送往溫莎堡聖喬治教堂。王室舉行私人追思儀式後，英女王將與已故王夫菲臘親王，爸爸、前英王喬治六世、 媽媽伊利沙伯王太后、妹妹瑪嘉烈公主長眠於溫莎的喬治六世國王紀念教堂(King George VI Memorial Chapel)。