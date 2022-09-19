英女王逝世｜英國默哀1分鐘　瞻仰靈柩截龍

在當地周日晚上8時，多個地方的民眾、軍人及執勤人員默哀1分鐘；英國首相卓慧思與丈夫Hugh O'Leary於首相府唐寧街10號外進行默哀。在西敏廳內，瞻仰英女王靈柩的民眾亦停下腳步，以表對女王的哀思。不過，大笨鐘未有按原定計劃，在默哀前後鳴鐘各一響，當局調查後指，大笨鐘於英女王國葬期間按計劃鳴鐘。

當局在晚上10時許宣布截龍，呼籲民眾不要再前來排隊。做法是為了確保所有隊中人士在周一早上，靈柩移往西敏寺舉行國葬前，可以進入西敏廳瞻仰，以免失望而回。