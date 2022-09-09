英女王逝世｜英女王逝世前　白金漢宮溫莎堡現彩虹橋(有片)

在英國時間傍晚時份，就在王室宣布女王死訊前，當時英國王室宣布女王健康正在接受「醫療觀察」，不少英國民眾於白金漢宮前聚集為英女王祈福，還有人高喊「天佑女王(God save the Queen)」。溫莎城堡的天空經過大雨洗禮後出現了一道彩虹，倫敦白金漢宮上空更乍現2道巨大彩虹。

網民：另一個希望的開始

英女王死訊公布後，網民更對彩虹的出現感到嘖嘖稱奇，不少人以鮮花Emoji、「R.I.P」回應彩虹相片，有網民認為這代表英女王「真的離開我們」，如「彩虹橋」傳說般，象徵英女王越過彩虹橋，已到了更好的地方，也有人認為彩虹象徵著會有好消息，亦是另一個希望的開始。

目前英國的國喪期已經開始，女王的葬禮預計在10天後舉行。據悉，女王的遺體將被轉移到白金漢宮，可能會在那裡停留5天。 她將在溫莎城堡的喬治六世紀念禮拜堂於聖喬治禮拜堂的喬治六世紀念禮拜堂與她摯愛的王夫菲臘親王長眠一起，亦長伴她父親喬治六世身旁。