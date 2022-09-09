英女王逝世｜觸發「倫敦橋行動」　同步啟動「春潮行動」又是甚麼？

英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲；73歲的長子、王儲查理斯隨即繼任為國王查理斯三世(King Charles III)。英國傳媒隨即就英女王逝世後後，至查理斯三世登基儀式等安排亦有報道。其實英國政府早已就英女王離世後安排制定相關計畫，當英女王離世，將觸發至少三項行動，代號分別為「倫敦橋行動」(Operation London Bridge)、「春潮行動」(Operation Spring Tide)以及「羽毛行動」(Operation Feather)等。

倫敦橋行動 「倫敦橋行動」最早由英國《衛報》(The Guardian)於2017年篇報導中提到，2021年由美國媒體《政客》披露了行動的詳細內容，「倫敦橋行動」英女王駕崩後10天內，英國政府該如何處理女王喪禮、國王繼位等儀式，計畫中部分的關鍵處，甚至是由女王生前拍板決定的。 無論英女王在何處逝世，其遺體都會在逝世第3天運抵白金漢宮。第5天喪儀隊伍抵達，英女王遺體將離開白金漢宮前往西敏寺，路上並有大型閱兵儀式，亦是英女王最後一次的閱兵，閱兵路線可能長達綿延半英里(約804米)，路線可容納百萬人前往觀禮。然後啟動為期3天的「羽毛行動」(Operation Feather)，每天開放23小時供民眾弔唁。國葬於第10天在西敏寺舉行，這天將是「全國哀悼日」，但不是國定假日。載着女王棺木的靈車會在倫敦和溫莎巡行，經過23英里最後會將英女王伊利沙伯二世安葬於溫莎堡的國王喬治六世紀念教堂(King George VI Memorial Chapel)，與她摯愛的王夫菲臘親王長眠在一起。。

獨角獸行動 由於英女王在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡逝世而非倫敦，因此觸發——「獨角獸行動」，涉及移靈路線。女王遺體會從蘇格蘭的避暑行宮巴爾莫勒爾堡回到「官邸」、蘇格蘭首都愛丁堡的荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)，由於路途長達5小時，因此在官邸停留一夜後，才移靈至愛丁堡聖吉爾斯大教堂(St. Giles' Cathedral)，並開放蘇格蘭民眾前往弔唁，同時，女王的家族成員也會在此進行守靈活動。女王的靈柩將被放置在韋弗利車站的皇家火車上，然後沿着東海岸幹線前往倫敦。

羽毛行動 英女王遺體抵達西敏寺後，為期3天的「羽毛行動」就此展開，西敏寺一天23小時會全面開放供民眾入內弔唁。在哀悼會期間，英國政府所有部門都需要採取非同尋常的行動，以確保各國元首、官員能準時參加女王的葬禮，除此之外還得面對從世界各地湧入前來致哀的一般民眾，據信會有至少100萬人造訪倫敦，英國交通部、內政部和邊防部隊已針對預計在此期間前往倫敦的英國人和外國遊客的數量製定了計劃，倫敦交通局也須確保地鐵和公共汽車供應充足，各地警察休假可能會被取消。