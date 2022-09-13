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國際
2022-09-13 19:02:37

英女王逝世｜辭世當日 8歲女童收到「女王最後回信」 一生珍而重之

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奧利維婭在女王離世當日收到她的回信。(互聯網)

奧利維婭在女王離世當日收到她的回信。(互聯網)

英國女王伊利沙伯二世上周四離世，同一天，遠在澳洲的一名8歲女童收到來自巴爾莫勒爾堡的回信，是女王生前最後一批回信之一。女童母親形容，如此「機緣巧合下」獲得女王回覆，會對其回信「永遠珍而重之」。

英國《每日郵報》報道，居於澳洲維多利亞省Tallygaroopna8歲女童奧利維婭‧阿克斯(Olivia Akers)，今年6月，母親替她寄信給英女王，當中附上一系列奧利維婭參加網上慶祝女王登基白金禧裝扮比賽的照片，可見奧利維婭打扮成王室成員，騎著一匹名叫「Lady」的小馬，身穿軍服宛如參加女王壽辰閱兵典禮。還附上奧利維婭給女王的手寫信件，寫道「我真的很喜歡你和柏靈頓熊那段影片，你真的喜歡吃果醬三文治嗎？希望你會喜歡我的照片。馬鞍來自英格蘭，我的小馬叫『Lady』，生於澳洲，你有幾多匹馬？希望你度過美好的登基周年慶典」。

信中附上奧利維婭扮成王室成員騎馬參加閱兵儀式的照片。(互聯網)

信中附上奧利維婭扮成王室成員騎馬參加閱兵儀式的照片。(互聯網)

英女王逝世｜女童耐心等待女王回信

奧利維婭耐心地等了幾個星期，未料在女王離世的同一天，收到來自巴爾莫勒爾堡的女王回信。阿克斯太太憶述，「郵差說，我有一封非常特別的信」。由王室女官Annabelle Whitehead代行的回信寫道，「女王有興趣看你參加慶祝比賽所穿服裝及騎著漂亮小馬的照片，女王得知你也喜歡騎馬時受到感動，我再次感謝你去信女王的體貼」。阿克斯太太說，女兒收到女王回信的時間「很特殊」，她「餘生也會珍惜這番回憶」。

奧利維婭今年6月寄信給女王。(互聯網) 手寫信給女王。(互聯網) 信中附上奧利維婭參加網上裝扮比賽的照片。(互聯網) 女王回信。(互聯網) 女王回信。(互聯網)
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