英女王逝世｜辭世當日 8歲女童收到「女王最後回信」 一生珍而重之

英國女王伊利沙伯二世上周四離世，同一天，遠在澳洲的一名8歲女童收到來自巴爾莫勒爾堡的回信，是女王生前最後一批回信之一。女童母親形容，如此「機緣巧合下」獲得女王回覆，會對其回信「永遠珍而重之」。

英國《每日郵報》報道，居於澳洲維多利亞省Tallygaroopna的8歲女童奧利維婭‧阿克斯(Olivia Akers)，今年6月，母親替她寄信給英女王，當中附上一系列奧利維婭參加網上慶祝女王登基白金禧裝扮比賽的照片，可見奧利維婭打扮成王室成員，騎著一匹名叫「Lady」的小馬，身穿軍服宛如參加女王壽辰閱兵典禮。還附上奧利維婭給女王的手寫信件，寫道「我真的很喜歡你和柏靈頓熊那段影片，你真的喜歡吃果醬三文治嗎？希望你會喜歡我的照片。馬鞍來自英格蘭，我的小馬叫『Lady』，生於澳洲，你有幾多匹馬？希望你度過美好的登基周年慶典」。