英女王逝世｜遺4愛犬求認養 女王晚年拒養新狗 出於一片苦心

英女王伊利沙伯二世以鍾愛哥基犬，歷年估計先後飼養了最少30隻哥基。據報女王因不想自己撒手人寰後，留下狗狗孤伶伶無依無靠，晚年不再飼養新的狗狗。唯獨是三子安德魯王子(Prince Andrew)和他的女兒碧翠斯公主(Princess Beatrice)及尤金妮公主(Princess Eugenie)所贈的一對哥基，令女王破例接收，皆因安德魯承諾最終會負起飼養牠們的責任，而據報他將兌現承諾，與前妻莎拉(Sarah Ferguson)領養兩隻狗狗。

英女王逝世｜哥基犬陪女王度過抗疫日子

安德魯於父親菲臘親王於2021年離世後，與女兒碧翠斯及尤金妮公主，一起贈送予兩隻哥基犬穆伊克(Muick)及桑迪(Sandy)，伴陪母親。據報早前女王溫莎堡避疫期間，兩隻狗狗給女王帶來不少慰藉。據報最近幾個月來，安德魯與碧翠斯已開始帶兩隻狗散步，似有所準備。

除了穆伊克及桑迪外，女王還有一隻哥基與臘腸狗混種犬坎迪(Candy)，英媒指坎迪是牧克及珊迪的狗朋友，有機會同時由安德魯及前妻莎拉接收，亦有可能由一名王室人員領養。

英女王逝世｜破例收養曲架犬 用女王匿稱命名

女王留下的餘下一隻狗狗是利西(Lissy)，牠是一隻曲架狗，去向則尚待決定。利西是以伊利沙伯二世的匿稱命名，英媒指是她「打破哥基傳統」的狗狗。利西目前與訓練員同住，新英王查理斯三世將於數周內決定利西去向。