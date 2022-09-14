英女王逝世｜難捨女王長眠 民眾催淚留言：喚醒我們，說這只是另一惡夢

英女王在位70年與英國一起經歷風風雨雨，其驟然離開令英國民眾不捨。駐王室記者Rick Petrachi放在民眾悼念花海的留言於網上瘋傳，網民均表示那代表了大家的心聲。Petrachi在社交網說，他用了3天時間才能接受英女永遠離開，「我今天終於有勇氣前往，並放下我對女王這位偉大女性的致敬」。他用文件夾膠袋包好留言紙條放在鮮花中以免被雨水淋濕，寫道「這傷透人心，夫人。實在是太傷心了，我們還未準備好與你告別。你教曉了我們一切，除了無教我們在你不在時如何生活下去。我們心碎了。難以想像沒有你的世界，難以想像英國沒有她的白金禧女王。你是無可取代的，不論身在何處，你會繼續引導和保護我們，一如多年來你所做的。喚醒我們，告訴我們這只是另一場惡夢，因這傷痛難以承受。畢竟像菲臘之於你，你是我們的堅強後盾。多謝你的愛。你永存我們心中。希望你正在看著我們，食著你的橘子醬三文治。」英女王在菲臘親王撒手人寰時曾說，丈夫是她堅強後盾，而她在6月的登基白金禧慶祝活動中，曾與英國童話人物柏靈頓熊拍片一同喝下午茶，鬼馬地說她手袋裡放著橘子醬三文治，像柏靈頓熊放在帽子中，以備不時之需。