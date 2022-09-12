英女王逝世｜靈柩移送至愛丁堡 民眾夾道送別 前軍人：有義務向女王揮手道別(多圖)

英女王伊利沙伯二世靈柩周日從巴爾莫勒爾堡移送至蘇格蘭首府愛丁堡，車程近6個半小時，歷經約290公里路程，沿途大批民眾夾道送別。

靈車當地時間早上約10時出發，告別英女王生前最喜歡的夏宮巴爾莫勒爾堡，這是公眾第一次看到女王靈柩，其蓋上王室旗幟、放著白色花圈。

靈車由警車開路，沿途大批民眾送別，向女王作最後敬意。一名退役英軍受訪表示，「我們跟女王一起度過這麼久，長達70年，這是我們認識的唯一君主，我認為自己有義務在這裡向她揮手送別。」

車隊途經阿伯丁及近郊，再朝南方駛經英王喬治六世橋。車隊通過時，民眾都靜默致敬。這道古舊大橋對女王具象徵意義，它以女王父親喬治六世命名，父母當年一起為其剪綵。