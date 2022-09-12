英女王逝世｜靈柩移送至愛丁堡 民眾送別 舉行追思儀式(更新)

車隊途經阿伯丁及近郊，再朝南方駛經英王喬治六世橋。車隊通過時，民眾都靜默致敬。這道古舊大橋對女王具象徵意義，它以女王父親喬治六世命名，父母當年一起為其剪綵。

靈車由警車開路，沿途大批民眾送別，向女王作最後敬意。一名退役英軍受訪表示，「我們跟女王一起度過這麼久，長達70年，這是我們認識的唯一君主，我認為自己有義務在這裡向她揮手送別。」

靈車當地時間早上約10時出發，告別英女王生前最喜歡的夏宮巴爾莫勒爾堡，這是公眾第一次看到女王靈柩，其蓋上王室旗幟、放著白色花圈。

英女王逝世｜ 蘇格蘭首席部長向女王致敬

其後，靈車再路經多個市鎮，抵達蘇格蘭首府愛丁堡，繞過愛丁堡城堡，沿著皇家大道前進。蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)及多名政黨代表在蘇格蘭議會外向女王致敬。靈柩最後抵達荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)，這裡是英國王室在蘇格蘭的行宮。]

靈柩周一下午在英王查理斯三世及王室成員陪同下，移往聖吉爾斯大教堂舉行追思及守夜儀式，將停靈24小時，供民眾瞻仰，期間女王在蘇格蘭的皇家衛兵將負責守靈。翌日舉行簡單的禱告儀式後，靈柩將送往愛丁堡機場，晚上將由皇家空軍專機移送至倫敦，隨後經陸路移靈至白金漢宮。

周三下午，靈柩將由白金漢宮移往倫敦國會西敏廳(Westminster Hall)，下午5時起供民眾瞻仰，屆時西敏廳將全日24小時開放4天，料有以十萬計民眾通宵等候進場瞻仰女王。當局周一發布規定，進入民眾須接受機場級安檢，只能攜帶尺寸不超過40乘30乘20公分的袋子進入西敏廳，且只准有一個開口方便檢查，而食物、任何液體、花束、蠟燭、玩偶、照片、旗幟等多種物品均不得帶進場，亦不可攝影及用手機。美國白宮周日稱，總統拜登已正式接受邀請，將偕夫人吉爾出席英女王國葬。