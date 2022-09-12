英女王逝世｜靈柩移送至愛丁堡 民眾送別 舉行追思儀式(更新)

2231 更新︰女王靈柩已移至愛丁堡聖吉爾斯大教堂(St. Giles' Cathedral)舉行追思儀式，並停靈24小時，供民眾瞻仰。
英女王伊利沙伯二世靈柩周日從巴爾莫勒爾堡移送至蘇格蘭首府愛丁堡，車程近6個半小時，歷經約290公里路程，沿途大批民眾夾道送別。
靈車當地時間早上約10時出發，告別英女王生前最喜歡的夏宮巴爾莫勒爾堡，這是公眾第一次看到女王靈柩，其蓋上王室旗幟、放著白色花圈。
靈車由警車開路，沿途大批民眾送別，向女王作最後敬意。一名退役英軍受訪表示，「我們跟女王一起度過這麼久，長達70年，這是我們認識的唯一君主，我認為自己有義務在這裡向她揮手送別。」
車隊途經阿伯丁及近郊，再朝南方駛經英王喬治六世橋。車隊通過時，民眾都靜默致敬。這道古舊大橋對女王具象徵意義，它以女王父親喬治六世命名，父母當年一起為其剪綵。
英女王逝世｜蘇格蘭首席部長向女王致敬
其後，靈車再路經多個市鎮，抵達蘇格蘭首府愛丁堡，繞過愛丁堡城堡，沿著皇家大道前進。蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)及多名政黨代表在蘇格蘭議會外向女王致敬。靈柩最後抵達荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)，這裡是英國王室在蘇格蘭的行宮。]
靈柩周一下午在英王查理斯三世及王室成員陪同下，移往聖吉爾斯大教堂舉行追思及守夜儀式，將停靈24小時，供民眾瞻仰，期間女王在蘇格蘭的皇家衛兵將負責守靈。翌日舉行簡單的禱告儀式後，靈柩將送往愛丁堡機場，晚上將由皇家空軍專機移送至倫敦，隨後經陸路移靈至白金漢宮。
周三下午，靈柩將由白金漢宮移往倫敦國會西敏廳(Westminster Hall)，下午5時起供民眾瞻仰，屆時西敏廳將全日24小時開放4天，料有以十萬計民眾通宵等候進場瞻仰女王。當局周一發布規定，進入民眾須接受機場級安檢，只能攜帶尺寸不超過40乘30乘20公分的袋子進入西敏廳，且只准有一個開口方便檢查，而食物、任何液體、花束、蠟燭、玩偶、照片、旗幟等多種物品均不得帶進場，亦不可攝影及用手機。美國白宮周日稱，總統拜登已正式接受邀請，將偕夫人吉爾出席英女王國葬。