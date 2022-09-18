英女王逝世｜14歲王孫守靈搶鏡 網民讚他堅忍成熟似年輕威廉(多圖)

已故英女王的8名孫子孫女周六在西敏廳為她守靈約15分鐘，除了亨利王子相隔2年多再次穿上軍服，女王年紀最小的孫兒、14歲的詹姆斯‧塞弗恩子爵(James, Viscount Severn)，亦受到網民關注。他在儀式上神情肅穆、默默低頭站立，網民讚他舉止「成熟」、「堅忍」、家教好，也有不少人說他像當年的威廉王子，讓他們想起97年年僅15歲的威廉參加母親戴安娜喪禮的模樣。
英國《每日郵報》報道，王儲威廉王子帶領亨利王子以及他6名堂兄弟姊妹，出席女王守夜儀式，14歲的詹姆斯意外吸引網民視線。詹姆斯是女王小兒子愛德華王子(Prince Edward)與蘇菲(Sophie Wessex)的次子，他是女王最小的孫兒，姊姊是18歲的路易絲‧溫莎女勳爵(Lady Louise Windsor)。
英女王逝世｜網民：超越14歲的成熟
有網民認為，對於一個14歲的少年來說，要在數百萬民眾面前致敬親人、同時又清楚自己的表現會被一次又一次檢視，是非常不容易，大讚詹姆斯的舉止「完美無瑕」、「表現出尊重」、「超越了14歲的成熟」。有網民讚詹姆斯是父母的驕傲，甚至有人說英國人都為他感到驕傲，相比之下，亨利還在鬧脾氣。
英女王逝世｜想起戴妃喪禮
也有不少網民驚嘆，詹姆斯長相酷似少年時的威廉，有人在Twitter留言：「年輕的詹姆斯‧塞弗恩子爵好像威廉王子，與當時的他年紀相若，需在公眾目光下經歷這麼多苦痛，多麼勇敢的年輕人，#Respect。」有人說，詹姆斯看來就像年輕時的威廉，令人想起戴妃的喪禮，威廉默默低頭，跟隨在戴妃靈柩後面。有網民認為，詹姆斯長得像威廉、愛德華、菲臘親王、亨利，甚至女王，「我全程都緊緊盯著他，「14歲就能如此堅忍地做到」。
英女王逝世｜愛德華夫婦期望子女做平凡人
潮流雜誌《People》指出，詹姆斯參與公開哀悼女王的儀式尤其重要，因為他的父母在他與姊姊路易絲出生時，就決定不讓姊弟倆有王子與公主的銜頭，讓他們可以遠離公眾視線。
為何詹姆斯與姊姊參與女王守靈儀式？王室消息透露，「在國王的邀請下，王孫們非常渴望向女王致敬」。
英女王逝世｜王孫不用「殿下」尊稱
蘇菲早前受訪表示，因為意識到女子將來要打工謀生，遂決定不使用「殿下」(His/Her Royal Highness，HRH)的王室尊稱。但姊弟倆滿18歲時可自行決定是否使用「殿下」尊稱，蘇菲則表示，他們不太可能這樣做。