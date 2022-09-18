英女王逝世｜8孫兒為女王守夜 亨利獲查理斯破例批准穿軍服參與儀式(有片多圖)

英女王伊利沙伯二世8個孫兒周六(17日)到西敏廳守夜，脫離王室的亨利王子獲英王查理斯三世破例批准身穿軍服參加儀式。
身穿軍服的王儲威廉及亨利王子率領女王另外6個孫兒，步入西敏廳為女王守夜，是英國首次有君王孫兒參與儀式。威廉及亨利分別站在靈柩前後兩端，各人低頭默哀約15分鐘。
這次是亨利自2020年卸下王室職務、失去軍銜後，首次穿著軍服現身，他日前由白金漢宮護送女王靈柩到西敏廳時只穿西裝，據報英王查理斯三世要求亨利和威廉一樣，穿著軍服為女王守夜。
當局估計排隊時間仍要約10多個小時，建議民眾穿禦寒衣物，當地晚上氣溫跌至約攝氏6度，有義工向民眾派發保暖毯和熱茶。人龍延綿至少8公里，衛星圖片顯示人群包圍西敏宮，旁邊的大橋擠滿輪候民眾，而白金漢宮外也是人頭湧湧，滿是悼念女王的民眾。
英女王逝世｜查理斯與威廉「驚喜現身」
查理斯三世及威廉較早前到訪倫敦警察廳、向喪禮各個工作單位致謝後，到蘭貝斯宮(Lambeth Palace)附近與排隊民眾握手，慰問並感謝他們耐心等候。
威廉希望民眾不用等那麼久、能快點進入西敏廳，他對一名民眾說：「(等了) 11小時？真驚人啊，你昨晚(周五)怎麼樣？穿得夠暖嗎？」輪候瞻仰女王靈柩的人潮絡繹不絕，威廉表示，女王不會相信有這麼多人向她致意。
英國在當地時間周日晚上8時，將為女王默哀1分鐘，周一將在西敏寺舉行國葬。有民眾周六清晨已在倫敦市中心，女王靈柩將經過的路線兩旁紮營，準備於周一向女王致敬。
當局宣布將在倫敦等多個城市設立大型屏幕直播國葬，英國廣播公司(BBC)、獨立電視台(ITV)及天空電視(Sky TV)以及多間戲院亦會進行直播。