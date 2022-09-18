英女王逝世｜8孫兒為女王守夜 亨利獲查理斯破例批准穿軍服參與儀式(有片多圖)

英女王伊利沙伯二世8個孫兒周六(17日)到西敏廳守夜，脫離王室的亨利王子獲英王查理斯三世破例批准身穿軍服參加儀式。

身穿軍服的王儲威廉及亨利王子率領女王另外6個孫兒，步入西敏廳為女王守夜，是英國首次有君王孫兒參與儀式。威廉及亨利分別站在靈柩前後兩端，各人低頭默哀約15分鐘。

這次是亨利自2020年卸下王室職務、失去軍銜後，首次穿著軍服現身，他日前由白金漢宮護送女王靈柩到西敏廳時只穿西裝，據報英王查理斯三世要求亨利和威廉一樣，穿著軍服為女王守夜。

當局估計排隊時間仍要約10多個小時，建議民眾穿禦寒衣物，當地晚上氣溫跌至約攝氏6度，有義工向民眾派發保暖毯和熱茶。人龍延綿至少8公里，衛星圖片顯示人群包圍西敏宮，旁邊的大橋擠滿輪候民眾，而白金漢宮外也是人頭湧湧，滿是悼念女王的民眾。