英女王首座紀念雕像揭幕與愛犬為伴 50隻哥基犬到場見證

英女王伊利莎伯二世2022年9月逝世後，其首座紀念雕像周日於拉特蘭郡的奧克姆(Oakham)揭幕，約百人出席。那是一座7呎高的銅像，年輕的英女王穿著長袍，腳前是一隻哥基犬(corgis)銅像，座底也有2隻哥基犬銅像，凸顯她由細到大對哥基犬的鍾愛。有報道指，揭幕儀式猶如哥基犬派對，不少人帶著所養的哥基犬到來，現場所見約有50隻。

英女王雕像｜凸顯對哥基犬喜愛 展慈愛一面

周日是英女王98歲冥壽，主禮嘉賓發言時稱，大部人都記得女王慈祥溫暖，「透過展示英女王對哥基犬的喜愛，我們展示了她的慈愛」。英女王在位70年，估計擁有30隻哥基犬和多基犬(dorgis、臘腸犬和哥基犬混種)。英女王父親喬治六世養有哥基犬，而她在18歲生日獲贈第一隻屬於自己的哥基犬Susan，之後Susan「建立」屬於牠的哥基犬王朝，生下的Sugar屬於英女王長子王儲查理斯，另一隻Honey則送給王太后。英女王非常愛錫Susan，愛犬1959年離世時，她親手為Susan設計墓碑。現在哥基犬以另一形式長伴其身旁。