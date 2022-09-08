英女王｜今年初慶祝登基70周年 去年4月喪夫後健康惹關注

今年初慶祝登基70周年的英女王須接受醫學監察，子女和孫兒湧往蘇格蘭消息傳出後，全英國民眾都憂心不已。英國廣播公司(BBC)駐王室前記者稱，白金漢宮鮮有透露英女王的健康狀況，突然發出聲明顯示事情的嚴重。自從王夫菲臘親王去年4月逝世後，外界都關注她健康情況，而隨著菲臘親王離世，也讓英國人認知到英女王伊利沙伯二世朝代是有限期的；今年初的登基70周年白金禧慶祝活動，報章、電視新聞報道和白金漢宮牆上都展示英女王由年輕的女王，成為英國大眾、甚至全球人眼中的祖母。

全球最年長君主

英女王於1952年2月6日在父親喬治六世離世後登基，她當時只有25歲，英國正從二次世界大戰中復原，食物要配給，社會仍受階級觀念和特權支配。邱吉爾是她成為英女王時的英國首相，那時由史太林領導蘇聯，韓戰正爆發。日前宣誓就任首相的卓慧思，是英女王登基以來第15任首相。96歲的英女王是英國在位最長的君主，也是全球最年長君主。