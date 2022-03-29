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國際
2022-03-29 19:04:41

英女王｜疫後健康惹關注 95歲英女王堅持出行祭亡夫 鶼鰈情深 (多圖)

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女王出席儀式。(路透社)

女王出席儀式。(路透社)

女王出席儀式。(路透社)

女王出席儀式。(路透社)

女王、查理斯伉儷及安妮公主等，坐在最前排。(路透社)

女王、查理斯伉儷及安妮公主等，坐在最前排。(路透社)

查理斯似傷感拭淚。(路透社)

查理斯似傷感拭淚。(路透社)

英女王乘專車前往西敏寺。(路透社)

英女王乘專車前往西敏寺。(路透社)

英女王堅持出席悼念亡夫儀式。(路透社)

英女王堅持出席悼念亡夫儀式。(路透社)

女王與菲臘親王相依相伴逾70載。(互聯網)

女王與菲臘親王相依相伴逾70載。(互聯網)

20:10 更新︰新增儀式照片

95歲的英女王伊利沙伯二世，在身體狀況惹各界關注下，周二仍堅持出席亡夫菲臘親王離世一周年的悼念儀式，是近6個月來首次出席公開場合。儀式將有1,800名賓客出席，包括全球多個王室的成員。

女王自新冠肺炎疫情爆發以來長居於溫莎堡，去年10月曾入院檢查身體，王室未有透露詳細狀況，自此女王聽從醫生的休養建議，減少履行公務；及至今年2月女王感染新冠肺炎，幸其後康復。

女王「積極參與」策劃儀式

外界一直留意女王會否因身體狀況，缺席於倫敦西敏寺(Westminster Abbey)舉行的悼念儀式。王室消息稱，女王一直親力親為，「積極參與」策劃儀式。女王周二被拍到與安德魯王子一起出發，乘車前往西敏寺。去年在溫莎堡的聖喬治教堂(St George's Chapel)舉行的菲臘親王喪禮，受限於防疫及社交距離措施，只安排30人出席，女王只能獨坐教堂一角，送別相依相伴逾70載的亡夫，令人格外心酸。今次的悼念儀式規模則大得多，英媒形容女王欲確保亡夫的最後遺願能達成。

亨利伉儷缺席儀式

儀式於當地時間早上11時半舉行，出席的英國王室成員包括查理斯伉儷、安德魯王子及子女、安妮公主及丈夫、威廉王子伉儷及愛德華王子一家等，身在美國的亨利王子伉儷則缺席，英國首相約翰遜及多位外國王室成員亦出席儀式。

威廉王子一家進場。(路透社) 查理斯抵達西敏寺。(路透社) 查理斯夫人卡米拉。(路透社) 愛德華王子一家到場。(路透社) 安妮公主及丈夫。(路透社) 英國首相約翰遜出席儀式。(路透社) 王室支持者在西敏寺外守候。(路透社) 大批王室支持者在場外聚集。(路透社) 賓客陸續就坐。(互聯網) 女王在去年的亡夫喪禮上，礙於社交距離措施，只能獨坐教堂一角，令人格外心酸。(路透社、資料圖片)
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