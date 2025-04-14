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國際
2025-04-14 21:49:42

英女警瘋狂騷擾前男友被起訴 警用資料庫查私隱 日發40條辱罵訊息

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涉案女警。(互聯網)

涉案女警。(互聯網)

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英國諾森比亞(Northumbria)警局44歲女警索普(Sue Thorpe)堪稱「恐怖情人」典範，她因不滿58歲衝浪教練男友亨德森(Barry Henderson)提出分手，展開長達一年的恐怖騷擾。法庭文件顯示，女警索普不僅每日發送多達40條辱罵短訊，更濫用警用電腦系統非法調閱前男友資料。

散布「他毆打孕婦」不實指控

案情披露，索普曾多次前往亨德森工作的海灘，向同事散布「他毆打孕婦」、「時常暴力對待女人」等不實指控。一次亨德森她在餐廳跟朋友用餐時，索普又當眾咆哮：「他是個混蛋……別相信他」，令對方名譽受損。

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任職滑浪教練的前男友。(互聯網)

任職滑浪教練的前男友。(互聯網)

據報，索普在2020年7月分手後，不僅持續透過電話、電郵、短訊及錄音騷擾對方，指責他出軌，曾試過一天騷擾他40次，更擅自登入國家警務電腦系統，查詢前男友隱私資訊。儘管她否認跟蹤及非法存取指控，但陪審團仍於兩小時內裁定罪名成立。

兩次流產後與男友關係惡化

法庭文件顯示，索普與前男友於2014年透過交友網站結識，經歷兩次流產和試管嬰兒失敗後，關係惡化。分手前簡訊顯示，索普曾抱怨「沒有性生活」，以及往往要她做家務。

當地警方表示索普的行為完全不可接受，目前索普已遭停職，最終判決將於下月宣布。主審法官直言索普的行為嚴重，不排除判處監禁。目前索普已遭停職，最終判決將於下月宣布。

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