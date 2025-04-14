英女警瘋狂騷擾前男友被起訴 警用資料庫查私隱 日發40條辱罵訊息

英國諾森比亞(Northumbria)警局44歲女警索普(Sue Thorpe)堪稱「恐怖情人」典範，她因不滿58歲衝浪教練男友亨德森(Barry Henderson)提出分手，展開長達一年的恐怖騷擾。法庭文件顯示，女警索普不僅每日發送多達40條辱罵短訊，更濫用警用電腦系統非法調閱前男友資料。

散布「他毆打孕婦」不實指控

案情披露，索普曾多次前往亨德森工作的海灘，向同事散布「他毆打孕婦」、「時常暴力對待女人」等不實指控。一次亨德森她在餐廳跟朋友用餐時，索普又當眾咆哮：「他是個混蛋……別相信他」，令對方名譽受損。