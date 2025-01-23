英女越野跑手零下救助迷途犬　完成250公里兼贏季軍

英國一名越野賽跑女選手，早前參加一場穿越山區、長達160英里(約257.5公里)的耐力賽時，在極端寒冷的零下山區遇上一隻顫抖的迷路狗狗，她選擇停下腳步，讓出保暖衣物給牠，一路護送這隻毛孩到救援小屋，更驚喜的是，她最終憑著超卓體能和堅毅鬥志，仍奪得比賽季軍。她溫暖人心的行為感動主辦單位，將事件分享網上。

綜合報道，英國越野女將Cleo Bishop-Bolt，本身是一名國家公園山地救援隊的成員，她早前參加當地的Montane Winter Spine MRT Challenger North 越野耐力賽，全程需要穿越山區、長達160英里。詎料，當Cleo 接近切維厄特山(The Cheviot)山峰時遇到一隻狗狗。Cleo表示，當晚天氣非常糟糕，氣溫低於零度，積雪厚重視野不佳，加上好長時間極度疲憊與睡眠不足，當她在雪地中看到一張臉時，一度以為自己出現幻覺，但很快就確認是一隻獨自在冰天雪地裡瑟瑟發抖的狗狗，Cleo說：「我能聽到這可憐東西的嗚咽和哭泣；那裡太冷，肯定要結冰了。我呼喚它，並跪下來拍打自己的腿，看看牠是否會向我走來。驚訝地，牠確實如此」。Cleo認為狗狗顯然需要幫助，因此立即拿出自己的衣服套在狗狗身上，當成暫時的牽引繩，並且在另一名選手的幫助下，聯絡大會並把狗狗順利帶到附近的救援小屋。