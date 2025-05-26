英女遊土耳其離奇猝逝　遺體運返國後揭心臟被摘

英國一名年輕母親早前與家人到土耳其度假，期間突然發病入院，她被指病情危急，禁止家人探望，醫院更擅自為病人轉院，該名母親終於翌日病逝，其實人將遺體運回英國後，法醫卻發現她的「整顆心臟」已經不見了，震驚外界。

綜合報道，28歲女子Beth Martin於上月27日，與丈夫Luke Martin和2名分別8歲和5歲的女兒和兒子，到土耳其旅遊，當時她在飛機上曾表示感到腸胃不適，落地後症狀加劇，還出現「意識錯亂」等症狀，在28日傍晚被送入加護病房救治。由於家人被禁止探望，Luke難以理解，院方更隱瞞家屬，半夜擅自以Beth「心臟有問題」為理由轉院，其後又轉回原本醫院。當Luke好不容易找到Beth的病房，卻屢遭限制探望，亦無交代病情，Beth在入院第二日離世，Luke更被警方一度列為疑犯，懷疑他毒殺妻子，經審問後洗脫嫌疑。家屬其後獲准許到殮房見Beth最後一面，但僅得1分鐘，家屬更曾被要求親手搬運遺體。