英婦到土耳其豐臀死　驚傳腦心肺腸不翼而飛(有片)

英國一名38歲婦女早前遠赴土耳其接受巴西豐臀手術，不幸因併發症死亡。遺體運返英國後，家屬竟發現死者體內重要器官，包括大腦、心、肺和腸道竟消失無蹤。

綜合報道，來自英國的Kaydell Brown在今年3月26日剛度過38歲生日後，就到土耳其進行腹部整型、抽脂和巴西豐臀術(類似隆胸般植入假體)。Kaydell的妹妹Leanne亦有打算做相同手術，就陪著她一起去，Kaydell進行手術期間，Leanne就在手術室外等待。Leanne說：「有3個人走過來問我，能不能跟他們去一趟，接著把我帶進一間房間，開始試圖告訴我，手術出現併發症，你知道事情可能發生。」她不敢置信地詢問：「我的姊姊死了嗎？」對方僅說「的確很抱歉」。Leanne表示，診所的工作人員說，Kaydell是在恢復室去世，當時他們無法叫醒Kaydell，推測是部分脂肪進入她的肺部。不過，當Leanne想觸碰Kaydell的遺體時，卻被診所人員阻止，診所給予Leanne共5,400英鎊(約5.5萬港元)的退款和一張返回英國的機票，就連忙將她送走。