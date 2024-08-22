英婦到土耳其豐臀死　驚傳腦心肺腸不翼而飛(有片)

英國一名38歲婦女早前遠赴土耳其接受巴西豐臀手術，不幸因併發症死亡。遺體運返英國後，家屬竟發現死者體內重要器官，包括大腦、心、肺和腸道竟消失無蹤。
綜合報道，來自英國的Kaydell Brown在今年3月26日剛度過38歲生日後，就到土耳其進行腹部整型、抽脂和巴西豐臀術(類似隆胸般植入假體)。Kaydell的妹妹Leanne亦有打算做相同手術，就陪著她一起去，Kaydell進行手術期間，Leanne就在手術室外等待。Leanne說：「有3個人走過來問我，能不能跟他們去一趟，接著把我帶進一間房間，開始試圖告訴我，手術出現併發症，你知道事情可能發生。」她不敢置信地詢問：「我的姊姊死了嗎？」對方僅說「的確很抱歉」。Leanne表示，診所的工作人員說，Kaydell是在恢復室去世，當時他們無法叫醒Kaydell，推測是部分脂肪進入她的肺部。不過，當Leanne想觸碰Kaydell的遺體時，卻被診所人員阻止，診所給予Leanne共5,400英鎊(約5.5萬港元)的退款和一張返回英國的機票，就連忙將她送走。
診所稱體完封不動交予法醫
結果當Kaydell的遺體被運回英國時，家人驚恐地發現，Kaydell的大腦、肺部和心臟都不翼而飛，部分腸道亦消失，當地發出死亡證明亦沒有註明死因。診所表示，Kaydell的死亡是併發症而非醫療事故，強調將屍體完封不動地交給法醫部門，器官很可能是在驗屍時被摘除。英國政府已介入此事，目前正和土耳其政府進行溝通，確認Kaydell的器官到底是何時丟失。英國當局警告，所有要到海外進行整型手術的民眾，都應該確實研究手術細節、臨床醫生資格和當地的相關規定。據了解，巴西豐臀術的死亡率相當高，每4,000宗就有1人死亡。