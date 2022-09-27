英婦掃墓43年才發現「認錯老竇拜錯山」

英國67歲的Sylvia Ross，於1979年為去世的父親John Thomas Thompson埋葬在達勒姆郡(County Durham)的威頓公園公墓(Witton Park Cemetery)。43年來，每逢父親生日、父親節及聖誕節，她都會與家人去掃墓，但近日Sylvia發現，幾十年來一直都是「認錯老竇拜錯山」，一家知道真相後相當崩潰。

一想到父親43年孤伶伶便心碎

被錯認為父親的Frederick Brown，其家人最近向有關部門申請擴建墓地，因而發現Sylvia拜錯山。從未見過外公、42歲的Lynette說：「外公在1979年51歲去世。媽媽當時打電話給墳墓管理委員會，要求他們在外公的墓地做標記，這樣她就知道外公在哪裡，沒想到我們掃了43年的墓、每年外公的生日、父親節與聖誕節都會放上鮮花，原來都不是外公！他孤伶伶躺在幾公尺外、一個沒有標記的無名墓裡。四十多年來沒人造訪沒有花，多麼可憐。怎會犯這麼離譜的錯誤？」她又透露，媽媽得知消息後心碎不已，情緒久久無法平復。