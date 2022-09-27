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國際
2022-09-27 15:07:57

英婦掃墓43年才發現「認錯老竇拜錯山」

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43年來，Sylvia Ross每逢父親生日、父親節及聖誕節，她都會與家人去掃墓。

英國67歲Sylvia Ross，1979為去世的父親John Thomas Thompson葬在達勒姆郡(County Durham)的威頓公園公墓(Witton Park Cemetery)43年來父親生日父親節聖誕節，她都會與家人去掃墓，但近日Sylvia發現，幾十年來一直都是「認錯老竇拜錯山」，一家知道真相後相當崩潰

一想到父親43年孤伶伶便心碎

被錯認為父親的Frederick Brown，其家人最近向有關部門申請擴建墓地，因而發現Sylvia拜錯山。從未見過外公、42歲的Lynette說：「外公在1979年51歲去世。媽媽當時打電話給墳墓管理委員會要求他們在外公的墓做標記，這樣她就知道外公在哪裡，沒想到我們掃了43年的、每年外公的生日父親節聖誕節都會上鮮花，原來都不是外公！他孤伶伶躺在幾公一個沒有標記的無名墓四十多年來沒人造訪沒有花，多麼可憐。怎會犯這離譜的錯誤？」她又透露，媽媽得知消息後心碎不已，情緒久久無法平復。

查資料，John Thomas去世的時候，墓地由Wear Valley District Council管理，後來在2009年移交給達勒姆郡委員會管理。對此，該委員會發言人Graham Harrison表示：「我們很抱歉事件為家屬帶來的痛苦。當發現錯誤後，我們在最短時間內將墳墓移到正確位置，雖然現在已釐清錯誤，但這並不能消除家屬的哀慟，我們再次表達最誠摯的歉意。」

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