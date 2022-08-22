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國際
2022-08-22 19:05:45

英婦眼皮快速腫脹 連帶頭部牙肉疼痛 熱水一淥即爆出「有腳異形寄生蟲」

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愛德華茲左眼眼皮藏著有腳寄生蟲。(互聯網)

愛德華茲左眼眼皮藏著有腳寄生蟲。(互聯網)

英國利物浦34歲女子愛德華茲(Louise Edwards)近日遇上恐怖經歷，上月22日，她早上一覺醒來，發現左眼眼皮有一小紅點，數小時內逐漸變大，因晚上打開窗睡覺，以為是被入侵的昆蟲咬傷，但紅腫處接近眼睛，她翌日還是去醫院求診。醫生處方抗生素，她便回家服藥。

但第二天早上醒來，她無法睜開左眼，因眼皮嚴重腫脹、含膿，連帶頭部、牙肉和眼睛也劇痛，形容是「從未感受過的疼痛」。由於右眼視力「麻麻」，左眼又睜不開，當時是近乎失明。她返回醫院求診，但醫生只叫她繼續服用抗生素。

愛德華茲左眼眼皮被寄生蟲入侵。(互聯網)

愛德華茲左眼眼皮被寄生蟲入侵。(互聯網)

鄰居教一招將寄生蟲逼出來

之後一日，愛德華茲撞見一名鄰居，對方建議她用熱水淋眼，她便試試看。她說，當把熱水淋上左眼的一刻，「感到眼皮有東西在跳動」，她忍痛擠壓，傷口「唧」出一隻沾滿黏液的寄生蟲。她頓時嚇了一跳，叫父親來檢視，父親說是一條有腳的寄生蟲。

愛德華茲再去醫院，給護士看該寄生蟲的照片，護士笑言它就像電影《異形》(Alien)裡的怪物，「我覺得自己就像身處異形電影裡，他們叫我繼續服食抗生素，回家休息」。

愛德華茲說，已預約家庭醫生跟進。她在社交網分享今次恐怖經歷，有網民推測該有腳寄生蟲是「狂蠅」(Botfly)。據悉，狂蠅屬膚蠅科，會產卵在哺乳類動物皮膚下，卵子其後會變成幼蟲，而孵出來的蛆蟲會用前端的鈎子刺破宿主皮膚而爬出來。

異形寄生蟲。(互聯網)

異形寄生蟲。(互聯網)

愛德華茲被寄生蟲入侵眼皮。(互聯網)

愛德華茲被寄生蟲入侵眼皮。(互聯網)

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