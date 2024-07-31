英媒點名兩大避孕套及潤滑劑品牌含有害物質　接觸恐不孕或致癌

英國一個健康團體對當地市面多個避孕套品牌、情趣潤滑劑及快感凝膠等進行檢測，發現美國的避孕套品牌「戰神」(Trojan)及情趣潤滑劑的KY品牌，兩大暢銷品牌傳出，旗下避孕套和潤滑液產品，被驗出含有有害物質「全氟烷基化合物」(PFAS)，這種化學物質存在致癌高風險，也會使消費者無論男女，在長時間使用後，很可能出現不孕或誘發其他疾病。

綜合《每日郵報》等外媒報道，調查是由英國女性健康團體「Mamavation」進行檢測，他們在多款避孕套與KY潤滑液中，檢測出高濃度PFAS微粒，這種化學物質被廣泛使用在工業與民生消費品表面。調查人員指出，由於男性陰莖和女性陰道的皮膚，相對身體其他器官更薄，還有非常多微血管，一旦暴露或接觸高濃度PFAS微粒，會使這些化學物質非常容易被皮膚吸收，進入人體後、將會大幅增加不孕、精子損傷和女性併發症的風險。