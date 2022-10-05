英媒：北京要求外國駐港使團提供房產平面圖　外交官憂間諜活動

英國有媒體報道，在過去幾個月內，中國外交部駐港特派員公署要求駐港外國使團提供使館人員工作場所和住所的一系列細節，徵求的資訊包括房產平面圖、租賃或出售條款，並要求在領事館工作人員搬進大樓前，對場所進行審查。

英媒《金融時報》(Financial Times)引述3名知情人士報道相關新聞，其中一名知情人士透露，中國外交部駐港特派員公署在過去數月，要求駐港外國使團提供相關人員工作場所和住所的詳情，包括房產平面圖、租賃或出售條款及合約等；又要求在工作人員進駐前，檢查這些房產。外交部駐港特派員公署回覆指，不會回應報道。

有外交官表示，他們仍在考慮如何回應這些要求，尤其交出平面圖是一個特別令人擔憂的問題，因為這可能會讓他們的財產暴露在間諜活動中，北京還可能會利用這些資訊來安裝監聽設備。