英媒：卓慧思被迫押後表決減稅計劃

英國首相卓慧思(Liz Truss)上台後，財相關浩霆(Kwasi Kwarteng)早前宣布大規模減稅，包括計劃取消45%的最高所得稅稅率，除了導致金融巿場動盪，亦引起執政保守黨的國會議員不滿，最新民調顯示，卓慧思支持度跌破被逼宮下台的前任首相約翰遜離任前。英國首相卓慧思表示，公布減稅前應打下更好基礎，她已經汲取教訓。英國報章透露，首相卓慧思被迫押後表決有關計劃。

卓慧思上台後，由財相關浩霆公布以大規模減稅為主調的「迷你預算案」，但因方案被質疑缺乏資金支持稅收減少，反而觸發金融市場動盪和社會不滿情緒。卓慧思接受英國廣播公司(BBC)訪問時強調，對她的減稅計劃可帶動經濟增長，仍然具備信心。她又透露，降低針對年收入15萬英鎊以上人士徵收的45%個人所得稅最高稅率，是財相關浩霆的決定，該決定並未與整個內閣討論。她重申，對降低最高個人所得稅的計劃表示支持。

《每日電訊報》(The Daily Telegraph)