英媒：英公務用車發現中國跟蹤設備　中方：毫無根據純屬捏造

英國傳媒報道，在接載英國政府官員的車上發現中國製可用於定位跟蹤並傳輸相關數據的SIM卡，引發對國家安全的關注。中國駐英大使館駁斥相關報道毫無根據、純屬捏造。

英國報章《i》引述當地情報官員指，政府為了保護國家基建，近月全面檢查政府車的中國硬件。在針對高級官員和外交官用車的行動中，發現最少一張可以定位移動路線，並傳送資料的識別卡、即SIM卡。該識別卡被放在由中國供應商提供負責引擎運作的電子控制器中。基於多項保修和商業協議，有關零組件安裝在車上前未被打開過。消息指，在識別卡幫助下可以長期調查英國政府，並不斷歸檔汽車移動紀錄。

中方：堅決反對抹黑和污衊中國企業

中國駐英國大使館發言人回應指，有關指責毫無根據，純屬捏造，強調中國做事一向光明正大，沒有必要也沒有興趣去蒐集英國車輛定位的信息。中方奉勸英方有關人員停止散佈虛假消息，停止賊喊捉賊的把戲。

發言人又指，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外貿易投資合作。中方堅決反對對正常經貿合作進行政治操弄，抹黑和污衊中國企業。