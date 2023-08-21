英媒：規避西方制裁 中國向俄羅斯提供直升機無人機與軍工關鍵金屬

被派往烏克蘭戰場的俄羅斯軍隊。(資料圖片)

俄烏戰爭未有平息跡象，英國《每日電訊報》調查發現，中國正協助俄羅斯裝備直升機、無人機、光學瞄準儀器等，並提供用於國防工業的關鍵金屬。

報道指，自俄羅斯全面入侵烏克蘭至今年第一季，參與生產導彈發射器、裝甲車和戰略轟炸機的俄羅斯企業(包括受制裁的公司)，已收到來自中國的數萬批物資。

儘管中國對其他國家出口數字大幅下降，但今年中俄貿易額將突破2,000億美元，再創歷史新高。

中俄關係｜中國軍用商品出口量以倍數增長

根據貿易資料視覺化機構「經濟複雜性觀察組織」(Observatory of Economic Complexity，OEC)分析，截至今年6月的一整年，中國潛在軍事用途商品的出口量，比前一年增長3倍多。

此類潛在軍事用途商品被歸類為軍民兩用，這代表它們也具有民用目的，可使中國規避國際制裁，聲稱只與俄羅斯進行合法貿易。

中國的支持似乎正協助俄羅斯抵禦制裁，這讓人質疑西方削弱俄羅斯經濟的關鍵部分是否奏效。

中俄關係｜中國公司向俄羅斯供應無人機

根據開放資訊研究機構「莫爾法爾全球」(Molfar Global)彙編的數據，一間中國公司在戰前2個月向俄羅斯運送了1,000架無人機。這名為Shantou Honghu Plastics，其網站和社交平台的資料顯示，其為一間兒童玩具批發商。另有網上資料顯示，其為一間香港註冊公司。

這些無人機被送往一間名為Samson的俄羅斯公司，該公司同樣將其描述為遊戲和玩具批發商，而且似乎是一間空殼公司，根據上市公司註冊處訊息，其名下資本只有1萬盧布(約823港元)。

隨後，在烏克蘭戰爭爆發4天後，中國公司Hems999提供了2架直升機。此外，Tianjin Huarong Aviation也在俄烏戰事爆發後，將2架空中巴士直升機轉移給俄羅斯烏拉爾直升機公司(Ural Helicopter)。

烏拉爾直升機公司的主要客戶，即是被派往烏克蘭的俄羅斯國家衛隊(National Guard)，其總司令佐洛托夫(Viktor Zolotov)曾長期擔任俄羅斯總統普京的貼身保鑣。