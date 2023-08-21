英媒：規避西方制裁 中國向俄羅斯提供直升機無人機與軍工關鍵金屬

俄烏戰爭未有平息跡象，英國《每日電訊報》調查發現，中國正協助俄羅斯裝備直升機、無人機、光學瞄準儀器等，並提供用於國防工業的關鍵金屬。
報道指，自俄羅斯全面入侵烏克蘭至今年第一季，參與生產導彈發射器、裝甲車和戰略轟炸機的俄羅斯企業(包括受制裁的公司)，已收到來自中國的數萬批物資。
儘管中國對其他國家出口數字大幅下降，但今年中俄貿易額將突破2,000億美元，再創歷史新高。
中俄關係｜中國軍用商品出口量以倍數增長
根據貿易資料視覺化機構「經濟複雜性觀察組織」(Observatory of Economic Complexity，OEC)分析，截至今年6月的一整年，中國潛在軍事用途商品的出口量，比前一年增長3倍多。
此類潛在軍事用途商品被歸類為軍民兩用，這代表它們也具有民用目的，可使中國規避國際制裁，聲稱只與俄羅斯進行合法貿易。
中國的支持似乎正協助俄羅斯抵禦制裁，這讓人質疑西方削弱俄羅斯經濟的關鍵部分是否奏效。
中俄關係｜中國公司向俄羅斯供應無人機
根據開放資訊研究機構「莫爾法爾全球」(Molfar Global)彙編的數據，一間中國公司在戰前2個月向俄羅斯運送了1,000架無人機。這名為Shantou Honghu Plastics，其網站和社交平台的資料顯示，其為一間兒童玩具批發商。另有網上資料顯示，其為一間香港註冊公司。
這些無人機被送往一間名為Samson的俄羅斯公司，該公司同樣將其描述為遊戲和玩具批發商，而且似乎是一間空殼公司，根據上市公司註冊處訊息，其名下資本只有1萬盧布(約823港元)。
隨後，在烏克蘭戰爭爆發4天後，中國公司Hems999提供了2架直升機。此外，Tianjin Huarong Aviation也在俄烏戰事爆發後，將2架空中巴士直升機轉移給俄羅斯烏拉爾直升機公司(Ural Helicopter)。
烏拉爾直升機公司的主要客戶，即是被派往烏克蘭的俄羅斯國家衛隊(National Guard)，其總司令佐洛托夫(Viktor Zolotov)曾長期擔任俄羅斯總統普京的貼身保鑣。
中俄關係｜俄羅斯獲取光學瞄準儀器
自2022年初到今年第一季，中國公司還向50多間俄羅斯公司運送了光學瞄準儀器。去年，這些產品的進口額比前一年幾乎增長1倍，達到250萬美元(約1,950萬港元)。
「莫爾法爾全球」的研究也顯示，中國出口的渦輪噴射發動機和雷達導彈導航系統，先經由印度和哥斯達黎加再出口至俄羅斯。此舉顯然是為了規避制裁。
貿易資料顯示，俄羅斯對軍備製造極之重要的原料和零組件進口數量大增。
中俄關係｜中國向俄羅斯增加供應鈦合金
2022年，中國向俄羅斯出口1,800萬美元(約1.4億港元)的鈦合金產品，幾乎是前一年的兩倍。質輕耐熱的鈦合金是製造軍機和武器的關鍵材料。
鈦板和鈦棒從中國運往NPP Start，這是一間防空導彈發射器開發商，隸屬於俄羅斯技術國家集團(Rostec)。
鈦產品還被送往S7 Technics，該公司負責飛機維護和修理，並為一個負責監督普京和其他克里姆林宮官員航空運輸的組織服務。
中國公司還運交鎂合金給圖波列夫公司(Tupolev)，該公司製造並幫助維護Tu-95和Tu-160M等長程轟炸機，這些轟炸機曾被用來發射巡航導彈攻擊烏克蘭。
中俄關係｜中國提供鋼材
與生產卡瑪斯(Kamaz)車輛有關的公司，至少已收到520批來自中國的貨物。卡瑪斯颱風(Kamaz Typhoon)裝甲車係用於運送俄羅斯軍隊和貨物。
這些貨物包括可用於製造武器和軍事裝備的備品、焊接機和雷射機床。
中國將鋼材運往參與卡瑪斯裝甲車生產或發動機製造的俄羅斯公司。
中俄關係｜中國成為俄羅斯「生命線」
合作生產卡瑪斯裝甲車的「馬格尼托哥爾斯克鋼鐵」(Magnitogorsk Iron and Steel Works)是俄羅斯最大公司之一，它自中國接收貨物，也受到美國和烏克蘭的制裁。
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯即未公布其貿易數據，但其最大貿易夥伴中國的數據顯示，北京已成為俄羅斯至關緊要的生命線，即使普京在國際舞台受排斥，西方國家和公司都已斷絕與莫斯科的聯繫。