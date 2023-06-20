英學校現奇怪狀況 學生自稱為貓 上堂用喵叫代講話 惹安全憂慮

英國部分學校據報近期有學生自視為貓、狗、馬、恐龍等動物，甚至有學生自稱為月球，有學生上堂時用貓叫聲回答老師提問，影響課堂進度。這種令人不解的狀況表面上很可愛，但有關注教學團體憂慮，學生可能曾在網上接觸意圖不軌者，導致出現這種「身份認同」。 英國《每日郵報》報道，當地東薩西克斯郡(East Sussex)一間學校日前率先爆出爭議。事緣有一名13歲女學生在課堂上跟另一名自稱為貓的女同學吵架，最終罰留堂被老師訓話，訓話內容被學生暗中錄下，聽到老師叫二人「不喜歡便轉校」，旋即引發爭議。

英國學校｜關注組織憂 學生曾在網上接觸意圖不軌分子 然而事件之後發展成「學生扮動物」的例子之一。後續報道指，原來當地有其他學生，包括威爾斯一間中學，亦有學生自稱為貓，上堂時用「喵」答問題；另有學校的學生自稱為恐龍、馬，甚至月球。據報學生認為老師不能因此責罵他們，因會構成「歧視」。報道指，部分學校上課效率已因這情況而受影響。 當地教學關注組織Safe Schools Alliance發言人Tracy Shaw指，留意到有愈多愈多有關學生自稱為動物的個案，指雖然為數仍屬少數，但已令人憂慮，「令人擔憂的是，那些孩子很有可能曾進入未受監管的網上論壇……我們知道，不軌之徒會用一切手段接觸孩子，有甚麼方法比假扮成一隻可愛的毛茸茸動物潛入聊天論壇更好呢？這些(自稱為動物的)孩子可能本身孤獨脆弱，覺得自己融入不了學校環境」。