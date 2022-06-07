英官派對｜約翰遜避過下台危機　籲黨內團結

捲入派對門醜聞的英國首相約翰遜，避過下台危機，在執政保守黨內的不信任動議投票中，有約五成九人支持他留任，但反對票亦達四成一，反映他在黨內的威信受挫。約翰遜得悉投票結果後形容是非常好的結果，感謝黨內議員的支持。

約翰遜得悉投票結果後表示，感謝黨內議員的支持，呼籲黨內團結，放下近月黨內的爭議，做好面前的工作，拋開爭論。雖然有逾四成保守黨下議院議員對他投不信任票，約翰遜仍認為整體而言，是一個好結果，重申不會提早舉行國會選舉。

保守黨下議院議員在本港時間凌晨1時投票，歷時2小時，隨即點票。英國保守黨「1922委員會」主席布雷迪表示，211票支持信任約翰遜作為黨魁，148票反對，宣布保守黨國會黨團信任首相約翰遜。

一年內約翰遜黨魁地位不再受挑戰

多名內閣成員都指，是時候重返崗位繼續貢獻國家。但有投反對票的保守黨員認為，約翰遜已失去黨內大部分支持，應考慮是否繼續留任。根據規定，之後一年，約翰遜的黨魁地位不會再受挑戰。

唐寧街首相府在前年及去年，當局實施防疫封鎖措施期間，多度違規舉行派對，約翰遜因出席其中一次派對被警方票控罸款50英鎊。他多次就違規行為道歉，但堅拒辭職。前首相文翠珊在2018年雖然避過黨內不信任動議，數個月後，最終在壓力下自行請辭。